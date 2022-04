Le piante all’interno di una stanza possono avere un grande effetto benefico sia sul suo aspetto generale che sulla nostra salute.

Infatti, le piante hanno su di noi un effetto calmante e il loro tocco di colore può ravvivare ogni ambiente. Alcune piante, però, fanno questo lavoro meglio di altre per via del loro aspetto e della famiglia a cui appartengono.

Oggi, infatti, parleremo di una pianta tropicale che è quindi più adatta ad assorbire l’umidità, purificando l’aria della stanza. Le sue dimensioni e le sue caratteristiche, poi, la rendono un vero oggetto d’arredamento che attira lo sguardo. Capiamo di quale pianta si tratta e come curarla.

Dalla storia e dall’aspetto affascinante

Sono tante le piante legate a storie e leggende, tra stregoneria, racconti popolari e utilizzi in medicina. Anche questa pianta non fa eccezione, la Dracaena fragrans.

Infatti, questa deve il suo nome a una sostanza estratta dal suo tronco, conosciuta come “il sangue di drago”. Si presenta come una pianta dalle dimensioni importanti, solitamente coltivata in vaso e all’interno delle mura domestiche. È caratterizzata da un tronco centrale che può raggiungere anche i 2 metri di altezza, da cui spuntano foglie allungate e cerate di un verde brillante.

Non ha bisogno di particolari cure e persino in estate possiamo innaffiarla anche solo due volte a settimana. Infine, è una pianta che apprezza la luce del sole, ma mai direttamente.

Per purificare l’aria della stanza e ridurre l’ansia ecco la pianta della felicità da coltivare in casa

Più recentemente per la Dracaena fragrans si è diffuso anche il nome di “tronchetto della felicità”. Alcuni dicono che sia dovuto alla sua straordinaria longevità, nonostante condizioni avverse. Anche per questo è una pianta perfetta per rimanere in casa e anche per chi non è particolarmente portato per il giardinaggio.

Altri, invece, dicono che abbia ricevuto questo nome perché sia in grado di portare questo sentimento a chi le sta vicino. In particolare, pare che sia in grado di ridurre lo stress e favorire la calma e la concentrazione.

Dopotutto, la scienza sta confermando che le piante sarebbero in grado di ridurre lo stress e addirittura abbassare la pressione sanguigna attraverso le “immersioni in foresta” e la loro versione casalinga.

In ogni caso, il tronchetto della felicità è considerato una pianta portafortuna da diverso tempo.

Insomma, che sia per purificare l’aria della stanza, per ridurre l’umidità o trovare un po’ di calma, vale decisamente la pena acquistare o regalare il tronchetto della felicità.

