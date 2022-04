Spesso negli scaffali della dispensa si nascondono ingredienti che possiamo sfruttare ben al di là della cucina. Mentre alcuni sono più conosciuti di altri, come l’aceto e il bicarbonato, ce n’è uno inaspettato che può essere molto utile nella cura del giardino. Di solito è una bevanda che consumiamo per rinfrescarci o durante un aperitivo, eppure sarebbe in grado di fertilizzare il terreno e proteggere le piante dagli insetti. Scopriamo quindi di quale bevanda si tratta e come utilizzarla per giardini e balconi fioriti.

Una bevanda frizzante dai tanti utilizzi

La bevanda che potrebbe aiutarci sia nella cura delle nostre piantine da interno che in giardino o nell’orto è la birra. Parrebbe infatti che le sostanze che essa contiene possano riuscire ad arricchire il terreno a beneficio di radici e piante. In particolare, la birra è ricca di azoto, una sostanza sfruttata dalla maggior parte delle piante. Contiene poi alte dosi di fosforo e potassio, grazie alla presenza del malto. Senza contare che la birra è anche composta di carboidrati, apprezzati da alcuni microrganismi che vivono nel terreno.

Ecco perché possiamo sfruttare i nostri resti di birra per arricchire il terreno e dare una spinta alle nostre piantine. Ad esempio, i gerani apprezzeranno molto un bicchiere di birra versato nel terreno una volta al mese. Questa, infatti, rafforzerebbe le radici e ridurrebbe il rischio di malattie. Vediamo adesso come utilizzare effettivamente questa preziosa bevanda.

Per giardini e balconi fioriti usiamo questa bibita che tutti abbiamo in casa e potremmo dimenticare fertilizzanti e concimi costosi

Oltre a versare direttamente i fondi di birra nei nostri vasi, possiamo mischiare una lattina di birra a 2 bicchieri d’acqua. Possiamo poi sfruttare questa miscela mettendola in un innaffiatore o in un nebulizzatore. In questo secondo caso, spruzziamo la miscela sul terreno e sulla base della pianta. Questo però non è l’unico impiego per la nostra lattina di birra. Infatti, se l’abbiamo aperta e ne è rimasta un po’ sul fondo, potremmo interrarla vicino alle nostre piante dell’orto. Questa sarà una trappola perfetta per le lumache ed è quindi particolarmente efficace vicino alle piante di cui sono ghiotte, come i cavoli.

La birra ci torna utile anche quando vogliamo attirare o respingere gli insetti. Nel primo caso, ci basterà mettere un piattino con poca birra e zucchero per attirare gli insetti benefici per il giardino. Se invece vogliamo allontanarli, mettiamo la stessa composizione all’interno di una bottiglia, la trappola perfetta per mosche e vespe.

