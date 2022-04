Alcune piante d’appartamento sono diffuse più di altre per il loro aspetto affascinante e la facilità di coltivazione. Questa combinazione perfetta ci permette di abbellire la casa con il minimo sforzo. Oltretutto, non avremo bisogno di andare alla ricerca di piante particolari, perché quelle di cui parleremo oggi sono presenti in quasi ogni vivaio e fioraio. Un fiore fra tutti, infatti, si distingue non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo incantevole profumo. Non per niente ha ispirato leggende ed è simbolo di amore e fedeltà.

La simbologia del fiore

Ci sarà capitato spesso di vedere questi fiori sistemati ad abbellire chiese e case in festa. Si tratta dei garofani, ormai disponibili in tantissime varietà, incroci compresi. Perlopiù hanno dei petali frastagliati dalle colorazioni più diverse. In particolare, il garofano bianco rappresenta la fedeltà in amore, mentre quello rosso comunica profonda passione. Ci sono poi il garofano rosa e quelli screziati, che rappresentano la gentilezza e la tenerezza.

Quando la coltiviamo, la pianta di garofano può formare un vero e proprio cespuglio rigoglioso e ricco di fiori. Oltretutto, ci basterà passarle accanto per sentirle sprigionare un incredibile aroma. Ecco perché, posizionando questa pianta in casa vicino ai davanzali, renderemo bella e profumata la nostra abitazione.

Per una casa profumata sarebbe perfetta questa stupenda pianta d’appartamento facile da trovare e coltivare

Il nome scientifico del garofano è dianthus, letteralmente “pianta degli Dei”. Non stupisce quindi sapere che si trova al centro di un mito dell’antica Grecia con protagonista Diana. Secondo la storia, un giovane umano si sarebbe innamorato della dea a tal punto da abbandonarsi alla morte. In questo gesto estremo, delle lacrime sgorgarono dai suoi occhi trasformandosi in dei candidi garofani bianchi.

Il garofano però è stato un simbolo in diversi momenti storici, come ad esempio durante la Rivoluzione Francese. Pare infatti che dei suoi mazzi fossero utilizzati per trasmettere segretamente dei messaggi a Maria Antonietta, una volta imprigionata. Per portare un po’ di questa poesia dentro casa nostra, non dovremo fare altro che dare le giuste cure alla nostra piantina di garofano, ed ecco il segreto per una casa profumata.

Cominciamo posizionando la pianta in una zona abbastanza soleggiata. Scegliamo anche un vaso delle dimensioni adeguate, travasando la pianta ogni anno man mano che cresce. Usiamo un terreno argilloso e secco che impedirà i ristagni idrici. Per lo stesso motivo, dovremmo razionare le innaffiature aspettando che il terreno sia abbastanza asciutto, soprattutto in inverno.

