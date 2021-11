Negli ultimi anni le app di messaggistica istantanea sono diventate il mezzo di comunicazione preferito di milioni di persone. Sono facilissime da usare, permettono di scambiare video, foto e messaggi vocali e hanno bisogno soltanto di una connessione internet per funzionare bene. La più conosciuta in assoluto è WhatsApp. Ma da qualche anno c’è un concorrente che mira a spodestare il suo trono: Telegram. Telegram ha appena superato il miliardo di download per dispositivi Android e viene aggiornato spessissimo. E ci sono grandissime novità per chi usa Telegram perché il nuovo aggiornamento è davvero esplosivo. Siamo arrivati alla versione 8.2, molto probabilmente quella della svolta. Forse è arrivato anche per noi il momento di scaricarla e magari iniziare a utilizzarla per fare anche qualche soldo.

La prima novità importante è quella che riguarda la gestione dei media condivisi all’interno delle chat. Con Telegram 8.2 è possibile visualizzare video, file e foto in ordine cronologico e scorrere facilmente tra i vari media. In più potremo anche ingrandire o rimpicciolire il campo di ricerca e scegliere fra vari tipi di visualizzazione. Utilissima la funzione calendario che consente di vedere i giorni in cui abbiamo condiviso qualcosa.

Un altro grande passo avanti arriva a livello di sicurezza dei gruppi e dei canali. Da oggi per entrare in uno di essi dovremo passare dall’approvazione degli amministratori. Finalmente gli admin avranno la possibilità di vedere le informazioni di chi fa una richiesta di ingresso e decidere se accettarla o meno. Troll informatici e malintenzionati sono avvisati.

Le novità nel comparto grafico e nei tempi di viaggio

Le novità non sono finite qui. Con l’aggiornamento di novembre è possibile usare i temi delle chat arrivati con la versione 8.1 in tutta l’app. Ogni tema avrà una versione giorno e una notte, e sarà completamente personalizzabile. Anche chi ama le emoji interattive avrà pane per i suoi denti. Gli sviluppatori ne hanno introdotte addirittura 6 nuove.

Molto interessante la nuova funzionalità legata ai tempi di viaggio e agli spostamenti. Al momento è disponibile solo per iOS ma a breve arriverà anche per Android. Con Telegram potremo calcolare in tempo reale il percorso a piedi, in auto o con i mezzi verso una meta o verso la nostra posizione. Uno strumento utilissimo che trasforma l’app in un navigatore provvisto di mappa e che promette di dare filo da torcere al colosso Google Maps.

