Secondo gli ultimissimi dati, aggiornati a febbraio 2022, ogni anno in Italia ci sarebbero 48 divorzi su 100 matrimoni. Quindi andrebbe a finire 1 matrimonio su 2 nel nostro Paese. Cifre altissime che ci collocano ai vertici della non bellissima classifica di categoria. Sempre restando a livello di statistiche e curiosità, in quasi l’87% dei casi la separazione è consensuale. La media della durata dei matrimoni in Italia sarebbe di 15 anni. Con la variante, ormai consolidata, degli anni di convivenza pre-nozze. Secondo una recente ricerca americana, quasi tutte le coppie farebbero un errore abbastanza clamoroso nel “menage” di coppia.

Non ci riferiamo al solito tubetto aperto del dentifricio o ai calzini abbandonati in sala, ma a un’abitudine che potrebbe cambiare la vita di coppia. Non solo rose e fiori ma per aumentare l’armonia di coppia potrebbe quindi bastare quel particolare che abbiamo sotto gli occhi e che non guardiamo mai.

Quali sono le cose che fanno arrabbiare più una donna in un matrimonio

Tralasciando l’obbligo di fedeltà, che comunque è sempre una delle cause principali di divorzio, le donne principalmente non sopporterebbero nell’uomo:

la mancanza di onestà;

nascondere cose importanti anche del proprio passato;

non ammettere mai di avere torto;

la violenza fisica e verbale.

Non risulterebbe più ai primissimi posti la famosa mancanza di memoria per le date importanti come il compleanno o quelle private e legate alla coppia.

Cos’è che gli uomini non sopportano

Uomini e donne: due Mondi molto diversi, generati comunque per completarsi. Ecco allora che gli uomini non sopporterebbero in un legame soprattutto 3 cose escludendo sempre l’infedeltà:

la mancanza di libertà;

il dover rendere sempre conto a qualcuno anche delle piccole cose;

il controllo della propria vita privata.

Non solo rose e fiori ma per aumentare l’armonia col partner e allungare il matrimonio serenamente questo è il consiglio giusto degli esperti

Visti quelli che sono considerati i maggiori scogli da superare all’interno dell’unione, ecco spuntare l’importanza del giorno libero. Inteso sì, soprattutto dagli uomini, come momento da dedicare a se stessi, ma anche come momento di aspettativa personale. Nel senso che, la stragrande maggioranza delle donne americane intervistate, dichiarerebbe che il matrimonio potrebbe durare di più se: il compagno dedicasse con amore e onestà anche solo una piccola parte del proprio giorno di riposo.

