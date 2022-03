Su Netflix, come ben sappiamo, è molto difficile a volte scegliere cosa guardare, data l’infinita disponibilità di film e serie TV.

Anche per il mese di marzo, il palinsesto sarà davvero molto ricco di contenuti. Infatti, come abbiamo già anticipato, dal 10 marzo saranno disponibili questi 7 film dell’accoppiata Bud Spencer e Terence Hill.

Il 12 marzo, invece, sarà possibile vedere un film del 2018, diretto da Paul Feig, ossia “Un piccolo favore”.

Si tratta di un thriller davvero avvincente, tratto dall’omonimo romanzo di Darcey Bell e che ha già riscosso un discreto successo. Quindi, presto arriverà su Netflix e, chi non l’ha ancora fatto, avrà l’occasione di guardarlo per la prima volta.

La trama in breve

La protagonista del film è Stephanie, una giovane mamma single vedova che gestisce per passione un blog di ricette. Stephanie è una mamma molto attenta e premurosa nei confronti del figlio, Miles, tanto da essere anche parecchio attiva nei suoi progetti scolastici.

Qui conosce e diventa amica di Emily, un’eccentrica dirigente di una compagnia di moda e mamma di un compagno di scuola di Miles.

Le due entrano subito in confidenza e in un’occasione in particolare, dopo aver bevuto, si lasciano andare a confessioni piuttosto intime.

Presto arriverà su Netflix questo film intrigante e ricco di colpi di scena che ci lascerà senza parole

Stephanie ad esempio racconta del suo rapporto controverso con il suo fratellastro. Emily, invece, racconta del suo matrimonio ormai in crisi con il professore Sean, che ha forti difficoltà economiche.

Un giorno, Emily con la scusa di avere un problema a lavoro, chiede a Stephanie di fare da babysitter a Nicky, suo figlio. In realtà, Emily scompare nel nulla e fa in modo di non essere rintracciabile per giorni. A quel punto, Stephanie, Sean e la polizia iniziano a cercarla e ben presto scoprono il suo presunto cadavere annegato in un lago.

Stephanie e Sean, colpiti dal lutto, si avvicinano molto, tanto da diventare intimi. Intanto la polizia, a seguito dell’autopsia, scopre che il corpo ritrovato nel lago non è quello di Emily.

Quindi ripartono le ricerche e Stephanie scopre che Emily ha un passato segreto e burrascoso, che l’ha spinta a cambiare nome. Lei infatti si chiama Hope ed ha una sorella gemella di nome Faith.

Una volta scoperta la verità su Emily e sull’omicidio di Faith, Stephanie tenta quindi di adescarla in modo da farle confessare l’accaduto alla polizia. In realtà, Emily tenterà in tutti i modi di sfuggire e di riscattare i 4 milioni di dollari della polizza assicurativa, ma non finirà bene per lei.