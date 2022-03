L’appuntamento settimanale con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa è tornato, e ci regalerà delle notizie sbalorditive. Innanzitutto, abbiamo visto come il fine settimana di febbraio sia stato un boom di emozioni per l’Ariete, in particolare.

Questo segno zodiacale, infatti, sta avendo il suo momento di gloria, dopo mesi di sofferenza. Tutti gli ambiti stanno andando alla grande, da quello professionale e quello dell’amore. E l’Ariete continua ad essere uno dei protagonisti anche del mese di marzo.

Infatti, questa settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo, sarà ancora una volta al top. Ma oltre ad Ariete e Capricorno, anche i nati sotto i segni della Bilancia, del Pesci e dell’Acquario trascorreranno una settimana grandiosa.

Ariete e Capricorno

Dal punto di vista del lavoro, Ariete e Capricorno andranno davvero a gonfie vele. Se si aspetta una promozione oppure di stringere un accordo importante o ancora di firmare un contratto, questa settimana potrebbe essere quella favorita.

Infatti, la determinazione e l’energia concessa da Marte per l’Ariete, nonché la riflessione e la ponderatezza del Capricorno, governato da Saturno, saranno le armi vincenti. In effetti, queste caratteristiche tipiche dei due segni sono proprio quelle che fanno la differenza sul campo professionale. L’Ariete è destinato ad essere un leader, mentre il Capricorno, con la sua pazienza e meticolosità, riuscirà a trovare le soluzioni più disparate. La creatività è il suo forte.

Oltre ad Ariete e Capricorno, anche questi 3 segni zodiacali saranno travolti da un’immensa fortuna sul lavoro ma occhio a Venere

La prima settimana di marzo andrà alla grande anche per la Bilancia, che continua a splendere. Se, comunque, vi sono stati degli alti e bassi a livello economico, questa settimana la luce che circonda i Bilancini sarà luminosa. Magari, la Bilancia potrebbe acquistare anche un biglietto vincente.

La settimana del Pesci, invece, sarà più incentrata sui soldi. Magari, vi sono stati tanti straordinari al lavoro, oppure un nuovo incarico. La preoccupazione di questi giorni svanirà, perché proprio questi “sforzi” lavorativi saranno ripagati tutti, fino all’ultimo centesimo.

Terminiamo con l’Acquario, per il quale si prospetta una settimana di ripresa sul lavoro. Se i nati sotto il segno hanno avuto delle dimenticanze, dei litigi, dei lavori fatti approssimativamente, invece, questa settimana avranno un notevole recupero.

Tuttavia, se dal punto di vista lavorativo le cose andranno molto bene, stiamo attenti a Venere. Sembra, infatti, che l’aspetto romantico non sia particolarmente roseo. Venere non è incline a tendere la mano, questa settimana.

Per via del lavoro, magari, non abbiamo il tempo da dedicare al partner. Eppure, dovremmo cercare di trovare un compromesso. In ogni caso, anticipiamo che tutto il mese di marzo sarà al top per l’Ariete e altri 3 segni zodiacali, grazie alla congiunzione di Giove, Venere e la Luna.