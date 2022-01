È arrivata l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 e ha portato con sé molte novità e qualche buona notizia. Hanno trovato conferma e nuova approvazione varie agevolazioni fiscali, già previste nel 2021 o il cui avvento era stato previsto. Gran parte di questi vantaggi fiscali riguardano le ristrutturazioni di case e giardini.

Tra le agevolazioni, quella su cui attendevamo maggiori novità è di certo il superbonus 110% per i lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico. Le previsioni non sono state disattese. In particolare, la manovra 2022 prevede una grande novità in chiave Superbonus 110% perché potremo richiederlo senza limiti di ISEE anche per questi immobili.

La Legge di Bilancio, insomma, amplia le possibilità del Superbonus 110% rendendolo ancora più conveniente. Ricordiamo, inoltre, che la convenienza del Superbonus calerà nel giro di due anni. A partire dal 2024, infatti, la detrazione fiscale scenderà dal 110% al 70%. Anche per questo, è bene affrettarsi.

Sulle pagine di ProiezionidiBorsa avevamo già discusso circa l’applicabilità del superbonus 110% alle villette a schiera. Sino ad ora, infatti, la richiesta del Superbonus 110% per i lavori nelle villette aveva dei limiti ferrei. La limitazione principale era quella dettata da una soglia ISEE.

Fino all’anno passato, poteva richiedere il Superbonus 110% per lavori di ristrutturazioni in una villetta solo chi non aveva ISEE superiore a 25.000 euro. Ma la nuova Legge di Bilancio cambia le carte in tavola, facendo saltare del tutto questa limitazione.

Da oggi, quindi, il Superbonus 110% per i lavori in villetta non ha più alcun vincolo ISEE. Rimane, tuttavia, una limitazione. Per poter richiedere il Superbonus 110%, il 30% dei lavori dovrà essere ultimato entro giugno 2022.

Altri bonus sulla ristrutturazione da sfruttare assolutamente nel 2022

Oltre al Superbonus 110%, la Legge di Bilancio 2022 ha confermato molti bonus fiscali che riguardano i lavori di ristrutturazione. Tra questi, spiccano il bonus casa e l’ecobonus, ma anche i bonus giardini e facciate e il bonus sisma.

Riguardo al Superbonus 110%, oltre all’abbattimento definitivo della soglia ISEE per le villette, le Legge ha eliminato la distinzione tra lavori trainanti e trainati. Inoltre, sono prorogate al 2025 le richieste fatte per i lavori di manutenzione effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 2009.

Le modalità dell’attuazione del Superbonus, invece, rimangono le stesse di prima.

