Cosa sono gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più ingressi autonomi dall’esterno? Sono proprio le villette a schiera. Le ultime aperture in materia consentono di affermare che il Superbonus sarà applicabile anche alle villette a schiera.

La novità è arrivata con la conversione in legge del Decreto Rilancio. Ovviamente rimangono fermi tutti i presupposti generali su cui la agevolazione si basa. Deve trattarsi di interventi che abbiano come scopo principale l’efficientamento energetico dell’edificio. Ai lavori trainanti possono associarsi interventi trainati, come l’installazione di pannelli fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Fin da subito la normativa dal bonus gli immobili appartenenti a categorie catastali particolarmente lussuose. Niente facilitazione per abitazioni signorili, ville e castelli se non aperti al pubblico.

Inizialmente sembravano escluse anche le villette a schiera, a causa dell’indipendenza funzionale di ogni singola unità immobiliare. In pratica, anche se collegate per un lato, le villette a schiera venivano trattate come le ville indipendenti su 4 lati.

Il Superbonus sarà applicabile anche alle villette a schiera?

Ora la norma stabilisce che per gli interventi sulle villette a schiera il bonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche titolari di diritti sulle unità stesse, per un massimo di due unità immobiliari. Per gli interventi antisismici, invece, non sono previsti limiti. Quindi alle villette a schiera spetteranno le stesse detrazioni previste per le unità immobiliari in condominio.

Eccole riassunte qui di seguito.

Spetta la detrazione pari al 110% della spesa sostenuta per i lavori di isolamento termico per una superficie pari ad almeno il 25% delle superfici disperdenti. Tra gli interventi trainanti rientra anche la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con moderni impianti a pompa di calore. L’impianto a pompa di calore deve presentare le caratteristiche di cui al Regolamento UE 811/2013.

Tutto uguale alle unità immobiliari, quindi. Unica cosa a cui i proprietari di villette a schiera dovranno fare attenzione è l’importo massimo di spesa per ogni unità immobiliare. In caso di villette a schiera il massimo detraibile è di euro 30.000 per ogni unità immobiliare.