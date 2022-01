Funghi e parassiti delle piante purtroppo non danno tregua nemmeno durante i mesi invernali. Alcuni di essi, infatti, riescono a sopravvivere anche con temperature molto basse, soprattutto se le piante dimorano in casa.

Per questo motivo, va smentita la teoria che il freddo sia in grado di distruggerli tutti. Tuttavia, pur non morendo, si indeboliscono e questo consente una più facile eliminazione grazie ad un trattamento mirato.

Ottimo per rimuovere la muffa dalle superfici questo sorprendente rimedio naturale si prende anche cura delle piante eliminando moscerini, afidi e cocciniglie

In commercio esistono diversi prodotti per la cura delle piante come insetticidi, fungicidi o repellenti per citarne alcuni. Molto spesso, però, si tratta di sostanze chimiche che si rivelano dannose sia per l’uomo che per l’ambiente. Quando, invece, si tratta di fitofarmaci biologici, il prezzo eccessivo riduce di molto le possibilità d’acquisto.

Per rimediare a questo problema è possibile ricorrere ad espedienti naturali, fatti in casa e a prezzi accessibili. Alcuni prodotti, infatti, usati quotidianamente, possono risolvere questo inconveniente ridando vitalità alle piante malate e preservando quelle sane. Stiamo parlando di accorgimenti spesso utilizzati ad esempio contro macchie, cattivi odori, sporco ostinato di elettrodomestici o sanitari ed ancora per il lavaggio di abiti e biancheria di casa. Ed ecco che, oltre ad essere ottimo per rimuovere la muffa dalle superfici, questo sorprendente rimedio naturale si prende anche cura delle piante eliminando moscerini, afidi e cocciniglie.

La miscela miracolosa

Per intervenire, dunque, su funghi e parassiti delle piante sono sufficienti pochi prodotti naturali e facili da reperire. È necessario miscelare sapone di Marsiglia, bicarbonato e oleato di propoli.

Il sapone di Marsiglia ha proprietà antisettiche ed è in grado quindi di tenere lontano cocciniglie, afidi e non solo. È importante, però, che sia di origine vegetale e che non contenga profumi o additivi chimici. Inoltre fa da emulsionante all’oleato di propoli, rendendolo idrosolubile. Questo olio è un ottimo fitoprotettore, antimuffa ed antifungino e stimola le difese naturali della pianta. Il bicarbonato di sodio, invece, è perfetto per il controllo delle malattie fungine.

Per prima cosa è necessario preparare l’oleato di propoli pronto all’uso, mettendo la versione in polvere della propoli a macerare nell’olio d’oliva per 5 giorni. Il dosaggio è 12 g per mezzo litro di olio. Una volta pronto, filtrarlo e conservarlo in una bottiglietta.

Il passo successivo è quello di ridurre in scaglie 100 g di sapone di Marsiglia con l’aiuto di un coltellino o di una grattugia. In seguito bisogna metterle in un pentolino, versare un litro di acqua e farle sciogliere sul fuoco mescolando di tanto in tanto fino ad ottenere un liquido omogeneo. Si tratta di un preparato concentrato che va conservato in una bottiglia e diluito all’occorrenza.

Per realizzare la miscela in questione si versa 750 ml di acqua in una bacinella, si aggiungono 10 ml di concentrato liquido di sapone di Marsiglia preparato precedentemente, 5 g di bicarbonato e 10 ml di oleato di propoli. Mescolare e trasferire il liquido ottenuto in un contenitore spray.

Non resta che nebulizzare direttamente sulle foglie e sulle altre parti infestate da funghi e parassiti. Evitare di spruzzare frutti e fiori ed eseguire l’operazione per 3-4 giorni consecutivi.