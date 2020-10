Sul web tutto fa brodo e ogni cosa è presente, basta fare la giusta domanda e lui ti risponde. Ma chi ti dice che quello che c’è scritto sia vero? Quando infatti leggete una notizia verificate sempre la fonte e la persona che lo ha detto. Consiglio spassionato per i nostri Lettori: non cercate online il motivo per cui avete un raffreddore oppure mal di testa. Le malattie non si cercano mai online. Per combattere le fake news, Google investe sull’editoria. In arrivo 1 miliardo di dollari per le notizie di qualità con un nuovo progetto: Google news showcase.

Il progetto di Google news showcase

Si parte da Germania e Brasile, per poi allargare il progetto anche ad Argentina, Canada, Regno Unito e Australia (Paesi dove sarà disponibile showcase). Questa vetrina sarà formata da schede dove al suo interno saranno presenti vari contenuti realizzati dalla stessa testata giornalistica. Sul blog dell’azienda di Mountain View si legge che sono già stati stretti accordi con le testate Der Spiegel, Ster, Die Zeit (tedeschi), mentre in Brasile con Folha de S.Paulo, Band e Infobae. In questo nuovo progetto saranno comunque le testate a scegliere le notizie. E poi l’algoritmo, lo stesso di Google news attuale, interverrà per il ranking delle news.

La lotta contro le fake news è da sempre una grossa battaglia sia dei media certificati sia delle istituzioni. E Google già da tempo si sta alleando con il mondo del giornalismo per abbattere le fake news. Nel 2018 con un investimento di 300 milioni. Poi poco tempo fa, quando la pandemia stava creando panico generale e i giornali erano presi d’assalto per leggere cosa stava succedendo nel mondo. E ora di nuovo, Google investe sull’editoria, con questo nuovo progetto.

Non resta dunque che aspettare l’altra lista di Paesi in cui verrà diffuso questo nuovo progetto e scoprire se anche l’Italia ne farà parte.