Oggi vi proponiamo una di quelle ricette in cui davvero si può utilizzare tutto ciò che ci avanza in cucina. Cominciando dal pane e dai resti dei biscotti, per passare alla frutta, sia fresca che secca, per finire alle spezie. Oppure uva sultanina, mandorle, noci, caffè, cacao, mele o banane mature, cannella e vaniglia, possono essere gli ingredienti giusti. Ecco il segreto di come preparare una torta buonissima senza fare la spesa. Siamo certi che vi regalerà grosse soddisfazioni, sia in chiave di riciclo e risparmio, sia in termini di gusto finale.

Di base sarà sufficiente avere del pane raffermo e del latte vaccino o anche vegetale. Quest’ultimo servirà per ammorbidire e rendere lavorabile i nostri avanzi di pane non consumato. Per il resto degli ingredienti, spazio alla fantasia: sarà la vostra credenza a guidarvi e a suggerirvi il da farsi.

La nostra proposta di torta a zero spesa

Al netto delle tante varianti e proposte possibili, ecco, per ora, la nostra proposta a zero euro.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ingredienti

a) 300 gr di pane raffermo;

b) 200 gr di latte vaccino o vegetale (ad esempio di soia);

c) 100 gr di noci;

d) 3 uova;

e) 60 gr di zucchero;

e) 5 cucchiai di cacao amaro in polvere;

f) una buccia d’arancia non trattata;

g) un bicchierino di rum;

h) un cucchiaino di cannella;

i) un pizzico di sale;

l) farina e burro per lo stampo.

Preparazione

Preriscaldiamo il forno statico a 180°. Setacciamo dapprima il cacao, poi tagliamo il pane a pezzetti e lo immergiamo nel latte tiepido. Una volta ammorbidito, riduciamo il composto ad una consistenza omogenea e lavorabile. Montiamo gli albumi delle uova a neve. Montiamo, invece, a parte, anche i tuorli con lo zucchero, finché non risulteranno gonfi e spumosi. A questo punto aggiungiamo le noci sbriciolate, il cacao, la buccia d’arancia, il rum, la cannella e un pizzico di sale.

A questo composto inglobiamo prima il pane ammorbidito, e poi, dall’alto verso il basso, gli albumi a neve. Versiamo il tutto in uno stampo imburrato e infarinato e lo inforniamo per circa 40 minuti. La torta sarà pronta quando presenterà una leggera crosta in superficie e risulterà leggermente umida all’interno.

Alto livello con il massimo risparmio

Questo dolce, alquanto veloce e facile da preparare, potrà fare da base a un’ottima colazione mattutina. Insieme ad una spremuta di arance e ad una tazzina di caffè. Ma, all’occorrenza, potrà essere servito anche agli ospiti con un tè verde. Oppure ai più piccini per merenda, insieme a un energetico centrifugato di frutta e verdura.

Insomma, il massimo dei risultati con il minimo dei costi. Un modo intelligente di valorizzare la credenza e di come preparare una gustosissima torta senza fare la spesa. Se invece volete scoprire come preparare un’ottima torta dolce alle zucchine, allora prendete visione di quest’articolo.