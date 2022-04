Siamo nel mese di aprile e con l’arrivo della primavera molti di noi non vedono l’ora di viaggiare per staccare un po’ la spina. Le giornate più luminose e le imminenti festività, come Pasqua e il 25 aprile, ci portano a cercare mete da visitare. Se abbiamo a disposizione un paio di giorni dobbiamo valutare bene la nostra destinazione e l’itinerario. Possiamo scegliere se restare vicini a casa oppure allontanarci un po’ di più, ma dovremo pianificare per bene i luoghi da visitare. Oggi, con questo articolo, vogliamo consigliare una città spagnola di grande fascino, davvero stupenda e poliedrica: Valencia.

Una città dalle mille sfaccettature

Valencia vanta quasi 300 giorni di sole nell’arco di un anno. Questa città è perfetta da visitare nel mese di aprile, perché le temperature sono molto piacevoli. Di norma, in questo periodo, si aggirano intorno ai 20 gradi. Questa città e le altre che si affacciano sul suo golfo sono godibili per tutto l’anno. Tuttavia, aprile è uno dei periodi migliori perché la città non è ancora affollata da orde di turisti. Se abbiamo pochi giorni a disposizione, e vogliamo fare un itinerario diverso dai soliti, consiglieremo alcune tappe davvero particolari.

3 cose imperdibili e poco conosciute da vedere a Valencia in 2 giorni senza spendere una fortuna ad aprile

Chi ama viaggiare spesso apprezza anche immergersi in una cultura diversa e conoscerne ed apprezzarne cibi, usi e costumi. Se vogliamo respirare la vera atmosfera valenciana, una tappa fondamentale è il Mercado Central, il più grande mercato di prodotti freschi del continente europeo. Sito in una struttura architettonica particolare che presenta diversi stili, il mercato si estende per oltre 8mila metri quadrati di superficie. Offre una gamma incredibilmente vasta di prodotti tipici, infatti qui potremo assaggiare i chipirones con pancetta oppure le patatas bravas. A pochi minuti da Plaza de la Reina, potremo recarci al mercato centrale dalle ore 7 alle 15 dal lunedì al sabato.

Lonja de la seda

Al costo di 2 euro, possiamo visitare la Lonja de la seda. Patrimonio dell’UNESCO dal 1996, questo maestoso edificio risalente al XV secolo è stato di cruciale importanza per lo sviluppo economico della città. Anche detto Lonja de los Mercadores, questo palazzo tardo gotico ha ospitato per secoli i mercanti dell’olio e della seta. Questi si riunivano per firmare contratti nella sontuosa ed elegante stanza delle colonne, ricca di mosaici marmorei. Proprio al suo interno, ogni domenica si svolge il mercato d’antiquariato che vale davvero la pena di vedere.

Jardin del Turia

Tra le 3 cose imperdibili e poco conosciute da vedere, c’è un immenso parco naturale urbano che si trova proprio nella città di Valencia. Questo piccolo angolo di paradiso, in cui perdersi tra passeggiate romantiche ed attività sportive, è grande ben 110 ettari. Con 9 chilometri di strada percorribili a piedi o in bicicletta, questo polmone verde è uno dei luoghi più frequentati da turisti e abitanti. Realizzato nel 1986, Jardin del Turia è un luogo quasi incantato ricco di palme e aranci, ma anche pini e rose colorate e profumatissime.

