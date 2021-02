Il tiramisù è un dolce tipico della tradizione italiana nato tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Esso è ormai amato e diffuso su tutto il territorio e conosciuto anche in moltissime varianti. Per realizzare il classico tiramisù è però fondamentale seguire determinati passaggi. Vediamo dunque le 4 regole d’oro per preparare un tiramisù perfetto.

Quanto inzuppare i biscotti

Per fare un buon tiramisù è importante trovare il giusto equilibrio tra un biscotto asciutto ed uno eccessivamente inzuppato perché nel primo caso sarà troppo duro e nel secondo si romperà prima ancora di toccare la teglia. Consigliamo dunque 2 metodi: il primo è quello di inzupparlo velocemente bagnandolo il tempo di un secondo da un lato e di un secondo dal lato opposto; l’altro metodo è quello di versare il caffè sul biscotto già nella teglia usando un cucchiaio, evitando di versarne troppo.

Il cacao al momento giusto

Il cacao in superficie dona al tiramisù quel piacevole tocco di amaro che esalta la dolcezza della crema. È importante metterne giusto un velo, senza esagerare, ma soprattutto metterlo al momento giusto. Premesso che il tiramisù va lasciato riposare frigo per almeno 4 ore, si consiglia di mettere il cacao solo poco prima di servirlo ai commensali per evitare che si trasformi in una poltiglia.

La giusta temperatura per ogni ingrediente

Gli ingredienti per un buon tiramisù non devono essere freddi. Pertanto, è bene estrarre dal frigorifero le uova e il mascarpone per tempo, perché altrimenti è possibile che il composto non tenga e si sleghi compromettendo la riuscita del dessert.

Utilizzare un buon caffè

Un buon caffè è alla base della buona riuscita di questo dolce. Sconsigliamo di utilizzare il caffè solubile o altri tipi di caffè o addirittura surrogati, ma di preparare invece, quello della moka. A tal proposito, il caffè, di qualsiasi tipo venga utilizzato, deve essere freddo e poco zuccherato in maniera che contrasti con la dolcezza della crema.

Queste sono le 4 regole d’oro per preparare un tiramisù perfetto!

