Deliziosi, sfiziosi e buonissimi gli gnocchi di zucca, animeranno gli ospiti con un ottimo sapore d’autunno. Il team di ProiezionidiBorsa vuole mostrarvi una tecnica facile e veloce per realizzare quattro porzioni di prelibatezza in breve tempo. Con questa preparazione potrete servire un primo piatto alternativo, differente dalla solita routine quotidiana, senza dover sprecare troppo tempo ed energie e soprattutto spendendo veramente poco. Vediamo insieme l’occorrente per quattro persone.

Ingredienti

1 kg di zucca;

200 g di uova;

1 noce moscata;

Sale e pepe q.b.;

50 g di parmigiano e 50 g di burro.

Gnocchi alla zucca da provare assolutamente per un primo piatto ricco di gusto. Preparazione

Preparare gli gnocchi di zucca è un gioco da ragazzi. Non credete? Provate la ricetta che vi stiamo suggerendo in questo articolo. Per prima cosa lavate e tagliate a pezzi la zucca, infornate per circa 10 minuti a 140°. Quando la zucca è cotta, trasferitela in una ciotola e schiacciatela con l’aiuto di un cucchiaio. Oppure, se volete velocizzare il lavoro, passatela in uno schiacciapatate.

Aggiungete la farina setacciata, poi inserite anche un uovo intero ed un pizzico di sale e uno di pepe. Infine, spolverate con la noce moscata. Mescolate con attenzione fino ad ottenere una crema omogenea. Mettete una pentola con acqua e fate bollire a fiamma vivace. Con un cucchiaino dividete l’impasto in tanti piccoli pezzi e poi versateli nell’acqua bollente.

Pian piano, i vostri gnocchetti saliranno a galla. Un chiaro segno che sono pronti per essere tolti dal fuoco. Scolateli e trasferiteli in un piatto imburrato e cosparso di parmigiano. Passate ciascun gnocchetto dentro il formaggio velocemente e poi impiattate. Se non volete far intiepidire troppo i vostri gnocchi, allora una volta scolati versate gli gnocchi in una padella e a fuoco lento spolverate con il parmigiano. Et voilà, il vostro primo piatto sarà pronto.

