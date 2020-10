Una ricetta semplice che si trasformerà sicuramente in uno dei vostri punti di forza in cucina. Questa sera, vi proponiamo la torta salata di zucchine. Buona e versatile, questa preparazione può essere gustata sia calda che fredda. Un vero portento di bontà pronto in pochi minuti. Ecco l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

2 zucchine;

Pasta sfoglia;

3 uova;

Latte q.b. o panna da cucina;

Parmigiano q.b.;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiaini di olio extra vergine;

1 prolovolcino oppure un qualsiasi formaggio dolce.

Torta salata di zucchine da preparare in pochi minuti. Preparazione

In una padella fate soffriggere, a fuoco lento, una mezza cipolla in due cucchiaini d’olio. Profumate con l’aggiunta dello spiccio d’aglio. Prendete le zucchine e tagliatele a fettine e successivamente unitele in padella insieme al soffritto. Aggiungete anche un pizzico di sale. Lasciate cuocere le zucchine con l’aggiunta di una mezza tazzina da caffè di acqua. Ora, prendete una ciotola ed inserite le uova intere e la panna da cucina, oppure un filo di latte. Mescolate bene con un cucchiaio in legno ed aggiungete una spolverata di parmigiano grattugiato. Quando gli ingredienti si saranno amalgamati per bene, la vostra crema sarà pronta. Lasciatela da parte e dedicatevi ora alla cottura delle zucchine.

Quando le zucchine saranno cotte, eliminate dalla padella lo spicchio d’aglio e spegnete il fuoco. Prendete uno stampo da cucina e ricoprite con un foglio di carta da forno. Stendete la pasta sfoglia e farcite la torta partendo dal provoloncino. Componete uno strato di fette di provolone e poi continuate con uno strato di zucchine ed infine insaporite con la crema di uova e formaggio preparata in precedenza. Infornate ad una temperatura di 200 ° C per circa 30 minuti. Quando la vostra torta salata di zucchine sarà cotta, lasciatela intiepidire e servite.

