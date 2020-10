Quando è nulla la multa davanti ad un passo carrabile?

Il passo carrabile legittima la comminazione di contravvenzioni nonché della rimozione forzata allorquando sia legittimo. Infatti, il cartello e la concessione del cd. passo carraio, devono essere in regola. Segnatamente, occorre che il titolare sia stato autorizzato ad esporre il cartello e che abbia seguito le modalità prescritte dalla legge per l’ottenimento del permesso. Quindi, è necessario che l’affissione sia a norma di legge. Quindi, per avere diritto ad un passo carrabile, si deve un’autorizzazione all’ente proprietario della strada (normalmente il Comune), nel rispetto delle normative riguardanti l’edilizia e l’urbanistica. Inoltre, si deve pagare il relativo canone annuale, che è la cosiddetta TOSAP, ossia la tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

Quando è legittimo

Un’autorizzazione per un passo carrabile, non consiste solo nell’esposizione di un cartello ma anche nel rispetto di norme riguardanti l’accesso dall’area privata alla strada pubblica. Per essere legittimo, quindi, esso:

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

1) deve essere costruito con materiali durevoli e collocato ad almeno 12 metri dall’incrocio più vicino. Solo in casi eccezionali, la distanza può essere ridotta a 3 metri.

2) deve essere visibile ad una distanza equivalente allo spazio di frenata, proporzionato alla velocità massima consentita sulla strada interessata;

3) deve permettere ad un veicolo la rapida immissione nella proprietà senza ostacolare la circolazione stradale;

4) se l’accesso è destinato anche al traffico pedonale, occorre una separazione tra l’entrata carrabile e quella pedonale;

5) se l’accesso avviene direttamente dalla strada, il portone o la strada di ingresso devono essere arretrati, in modo da non ostacolare la circolazione.

6) il cartello del passo carrabile non può essere collocato ad un’altezza da terra inferiore a 60 centimetri né superiore a 2,20 metri. Inoltre, non deve essere posto su elementi mobili come cancelli, porte o catene.

7) il cartello deve riportare il numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio. Quindi, se non è stato fornito dal Comune, non ha validità. Sicchè, in tal caso, chi parcheggia davanti a quell’ingresso non può essere multato;

8) il passo carrabile può anche essere temporaneo, in caso di apertura di cantieri o per motivi eccezionali. Infine, è interessante segnalare che nemmeno il titolare di un passo carrabile può sostare nell’area antistante l’ingresso all’edificio oppure occuparla per qualsiasi motivo.

Nullità della multa davanti a un passo carrabile

A questo punto, una volta chiariti gli elementi e le circostanze indefettibili che devono ricorrere affinchè il passo carrabile possa dirsi legittimo, rispondiamo al quesito innanzi posto. Cioè, quando è nulla la multa davanti ad un passo carrabile? Ebbene, è proprio quando uno degli indicati requisiti manchi che la multa è impugnabile, in quanto nulla. Sicchè, il titolare dell’autorizzazione non può pretendere tutele contro chi, con la propria auto, ostacoli l’ingresso al suo palazzo o garage.