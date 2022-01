Un fisico scolpito dalla testa ai piedi è sicuramente il desiderio di tutti, anche se siamo convinti che ognuno è bello così com’è. Per esempio, ci sono donne cosiddette curvy che hanno rivoluzionato l’immagine della modella. Durante le sfilate, anche quelle della Milano Fashion Week, abbiamo assistito alle passerelle di donne dalle curve morbide. Non più, dunque, donne magre e alte ma anche la moda si è trasformata in base alle esigenze della società.

Ciò nonostante, essere in sovrappeso non è un problema ma a condizione che questo stato non interferisca con la salute. Se da ciò scaturiscono alcuni problemi come il colesterolo alto, la difficoltà di respirazione e altri, sarebbe il caso di rivolgersi al medico per integrare una dieta sana che vada a correggere queste problematiche.

Infatti, nella maggior parte dei casi bisogna mettersi a dieta per cercare di dimagrire qualche kilo di troppo non per l’aspetto estetico ma per quello prettamente salutare. Vi sono uomini e donne divisi tra quelli che si piacciono magari più in carne e altri che, invece, desiderano ottenere dei risultati come la pancia piatta, dei glutei sodi, gambe forti, pettorali e così via.

Questo articolo è dedicato per questa seconda metà di persone, che potrebbero raggiungere i risultati attesi attraverso l’alimentazione e degli esercizi mirati. Per fare ciò, però, consigliamo di rivolgersi non solo ad un medico ma anche ad un personal trainer.

Cosa fare?

Glutei d’acciaio e pancia piatta a tutte le età sarebbero possibili con questa dieta e questi esercizi da fare a casa. Come anticipato, bisogna rivolgersi agli esperti che sicuramente sapranno indicare come comportarsi. Ma a tal proposito, la dieta mediterranea in aggiunzione di integratori, nonché l’attività fisica sono i segreti per arrivare agli obiettivi.

Soprattutto se siamo quotidianamente sotto sforzo con lo sport, dovremmo integrare nel nostro piano alimentare tutti i macronutrienti, dai carboidrati alle fibre. Ma sono soprattutto le proteine che dovremmo mangiare poiché ci forniscono l’energia necessaria per affrontare le giornate. Sembra incredibile ma non è la carne e né uova e formaggio ma è questo l’alimento poco conosciuto per fare scorta di proteine e sentirsi in forma.

Per quanto riguarda l’attività fisica, abbiamo due possibilità. Potremmo iscriverci in palestra e seguire le indicazioni del personal trainer tramite un programma mirato per i nostri scopi oppure fare questi esercizi comodamente a casa.

Si chiamano burpee e insieme agli squat sono molto utili per tutto il corpo, ma precisamente per i glutei e le gambe. Per ottenere la pancia piatta, invece, fenomenali sono i side plank che vanno a lavorare sull’addome. Facendo questi esercizi tutti i giorni ripetendoli per 15/20 volte e mangiando correttamente, prima o poi i risultati arriveranno.