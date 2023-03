Gli yogurt migliori in vendita nei supermercati italiani? In 7 hanno superato i test, uno di loro è il preferito da tutti

Per colazione e spuntini, gli yogurt rappresentano una valida alternativa a latte e biscotti. Gli sportivi non ne possono fare a meno, gli italiani lo consumano tutti i giorni. Una qualità in particolare sta spopolando.

Secondo un’indagine fatta da Crea-Alimenti e Nutrizione e ribadita da Assolatte, il profilo dei consumatori di yogurt in Italia ci dice che questo prodotto è amato dalle donne. Ma anche dagli adulti in generale e soprattutto dai residenti nel Nord. Il consumo di yogurt sta aumentando perché si tratta di un alimento salutare che fa bene quando facciamo sport, quando lavoriamo o studiamo e siamo impegnati. Il 22% delle persone lo consuma regolarmente, soprattutto chi ha meno di 64 anni. Sono gli italiani che tengono di più alla forma e che tramite il latte di mucca o di capra assumono proteine, calcio e fosforo ma anche altri minerali come zinco o le vitamine del gruppo B.

Secondo Salvagente, lo yogurt più genuino sarebbe quello Muller che precede Yomo e Granarolo. Le indagini di Salvagente hanno riguardato gli yogurt non aromatizzati, i criteri utilizzati sono stati igiene, etichette, calorie e conteggio dei batteri. Lo yogurt bianco Muller ha dimostrato di avere un contenuto di fermenti lattici vivi ottimo, il segreto del sapore sta nell’aggiunta di crema di latte al latte fermentato tradizionale.

Prezzi convenienti

Una seconda indagine effettuata questa volta da Altroconsumo vede al primo posto lo yogurt Bianco Arborea. Al secondo posto si conferma quello Granarolo, sul podio anche nelle indagini di Salvagente. Al terzo posto troviamo Sterzing Vipiteno yogurt intero. I test hanno riguardato 15 yogurt differenti bianchi, 6 di greco e 5 di soia. Presenza di fermentii lattici vivi e assenza di sostanze tossiche sono stati i requisiti principali. Colore, consistenza, sapore ed etichetta sono stati gli altri elementi considerati. Bontà viva si è aggiudicato il bollino di Miglior acquisto mentre lo yogurt greco Mevgal Extra quello di Miglior test.

Nei supermercati troviamo lo yogurt Arborea nella confezione da 2 vasetti da 125 grammi a un prezzo di 0,86 centesimi. Il Granarolo lo troviamo invece al prezzo di 1,14 euro. Lo Sterzing Vipiteno bianco costa 0,89 centesimo, lo yogurt greco Mevgal è di 1,46 euro per la confezione da 170 grammi. Lo yogurt Bontà viva possiamo trovarlo a un prezzo di 0,99 centesimo con la confezione da 500 grammi.

Gli yogurt migliori del supermercato ci regalano delle sorprese

Tra gli yogurt migliori del supermercato quello greco rappresenta un’alternativa molto gradita. Cos’è lo yogurt greco? È una specie di superfood, concentrato, a fermentazione prolungata, ha una consistenza cremosa e densa maggiore rispetto a quello tradizionale. Il 78% degli italiani, secondo Assolatte, lo sceglie e lo consuma durante la giornata, la provenienza è certa perché è documentata nelle etichette. Spesso viene dalla Francia, dall’Austria oppure dagli stati Uniti.

Lo yogurt normale viene sottoposto a 2 filtraggi mente quello greco a 3, quindi i procedimenti sono più lenti ed elaborati. Per questo gli sportivi lo scelgono, è ricco di proteine e probiotici. Il contributo del lattosio è minimo quindi risulta adatto anche agli intolleranti. Non mancano gli oligoelementi come calcio, fosforo e ferro mentre la presenza di sodio è esigua proprio grazie alla elaborata filtrazione. La differenza calorica rispetto allo yogurt tradizionale è minima. Si parla di 1 grammo di grassi in più su 100 grammi di prodotto in media.