Capelli lisci o mossi? Dimmi cosa indosserai quest’oggi e ti dirò che piega fare

La mattina sei indecisa su come pettinarti? Prima scegli cosa indossare e poi segui i nostri consigli. Per un outifit perfetto, la piega dei capelli deve essere perfettamente in sintonia con ciò che si indossa. Leggi per scoprire di più!

Nella nostra società, l’immagine è molto importante. È un po’ il nostro biglietto da visita. Ognuno di noi ha caratteristiche fisiche e fisiognomiche proprie che possiamo mettere in risalto scegliendo i capi d’abbigliamento che ci cadono meglio addosso e i colori che più ci donano. Oltre a ciò, oggi abbiamo a disposizione tantissimi mezzi e strumenti per cambiare il nostro look. Non si tratta solo dell’outfit. Con il make-up si possono fare vere e proprie trasformazioni di un volto. Per non parlare poi dei capelli in cui ci si può sbizzarrire in fatto di lunghezze e colori. Oggigiorno, quando si ha voglia di cambiare un po’, non sempre è necessario andare dal parrucchiere. Basta una piastra e possiamo domare una ribelle chioma riccia o, al contrario, creare morbide e romantiche onde. Per un effetto più duraturo, ci sono anche rimedi casalinghi e a costo zero per ottenere un lisciatura perfetta.

Capelli lisci o mossi? Dimmi cosa indosserai quest’oggi

Scegliere come pettinare i capelli la mattina può essere un bel problema. Chi ama variare il proprio look può lasciarsi ispirare e trasportare dal mood della giornata o dagli impegni in programma. Se ad esempio in pausa pranzo andrai ad allenarti in palestra o in piscina, evita di lisciare i capelli e tienili pure mossi e naturali. Se in agenda c’è un importante appuntamento di lavoro, allora opta per una pettinatura seria ed impeccabile. Se non si hanno impegni di tal sorta, allora ci si può far ispirare dall’outfit che si indosserà. Per dare una bella immagine di sé, infatti, sono tanti gli elementi da mettere insieme. Abito, accessori, trucco e capelli sono come tanti piccoli tasselli di un puzzle che, insieme, devono dare un unico risultato il più possibile bello ed armonioso.

Ecco alcuni esempi di outfit in base alla pettinatura

Capelli lisci o mossi? Dimmi cosa indosserai quest’oggi.

In generale, i capelli lisci donano un’aria elegante, discreta e raffinata. Per questo, stanno bene con outfit semplici (jeans e camicetta) ed anche con look più sofisticati (tailleur gonna).

I capelli ricci e corti sono adatti ad outfit allegri, giovanili e colorati, meglio se arricchiti con accessori come mollettine e cerchietti. Stanno benissimo con le maglie a collo alto e le scollature a barchetta. In inverno, bene una severa lounguette, mentre in estate sono perfetti con una gonna corta, morbida e svolazzante.

Ecco alcuni esempi da prendere come modello indicativo.

Partiamo da un classico outfit invernale composto da pantaloni neri e maglione. Sopra, cappotto, giaccone o montone, e magari, se fa molto freddo, anche una sciarpa. In questo caso è bene puntare su una semplicissima piega liscia per evitare di creare esagerato volume.

La classica abbinata jeans e maglietta, si può invece vivacizzare con una bella piega mossa, di sicuro effetto.

Infine, lisci o mossi che siano i capelli, il raccolto o il semi raccolto, è particolarmente indicato con abiti e top smanicati e monospalla. Ideale anche in inverno con un bel maglione a collo alto.