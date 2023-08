Gli utili in aumento fanno guadagnare tanti soldi agli azionisti di Brunello Cucinelli: quanto vale il titolo e dove e diretto?

Eccezionale semestrale per Brunello Cucinelli che vede l’utile netto in crescita del 31,9% con un forte aumento sia in Europa che in Asia che in America. In crescita rilevante anche l’Ebit (risultato ante oneri finanziari) che si attesta a 87,7 milioni di euro in crescita del 51,8% L’indebitamento finanziario netto è pari a 38,6 milioni di euro (era 63,8 milioni al 30 giugno scorso).

Le conseguenze di questi numeri eccezionali sono state molto positive per il titolo. Infatti, al termine della seduta del 30 agosto gli utili in aumento fanno guadagnare tanti soldi agli azionisti di Brunello Cucinelli che vedono il titolo salire di circa il 7%. Era dal dicembre 2022 che non si vedeva un guadagno così importante sul titolo.

Quanto valgono le azioni del colosso umbro del lusso secondo gli analisti?

Le azioni Brunello Cucinelli, nonostante gli ottimi risultati, non sono molto apprezzate dagli analisti che hanno un giudizio medio “Neutro”.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo la situazione è poco più che sufficiente. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si oscilla da uno scenario di sopravvalutazione di oltre l’8% a uno di sottovalutazione di circa il 38%. In media, quindi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 13%.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Le azioni Brunello Cucinelli non sono molto interessanti dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rapporto prezzo su utili è superiore a 50. Anche il rapporto EV/EBITDA è su livelli che in assoluto indicano sopravvalutazione per il titolo. Anche il rapporto prezzo su fatturato è ben superiore a 1 rendendo il titolo azionario molto sopravvalutato.

Una conferma della sopravvalutazione arriva anche dal Tobin ratio che essendo molto superiore a 1 indica un titolo azionario molto sopravvalutato.

Gli utili in aumento fanno guadagnare tanti soldi agli azionisti di Brunello Cucinelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 30 agosto in rialzo del 6,72% rispetto alla chiusura precedente, a quota 77,05 €.

Con lo scatto rialzista la tendenza si rafforza e potrebbe continuare a salire secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 74,60 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

