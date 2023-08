Quanto costa l’anno un conto deposito rispetto al conto corrente? E i soldi sono più sicuri sul primo o sull’altro conto?

A volte la più o meno vicinanza di parole può involontariamente ingenerare qualche forma di confusione. Potrebbe essere il caso, per esempio, del conto deposito e del conto corrente. Hanno il termine “conto” in comune ma divergono tanto nel resto. Vediamo adesso quanto costa l’anno un conto deposito rispetto al conto corrente e se uno dei offre o meno più tutela rispetto all’altro.

In entrambi i casi ci muoviamo nel campo degli strumenti di liquidità (e monetari), tra i più comuni sul mercato. Oltre ad essi abbiamo poi i titoli con scadenza massima a 12 mesi e i fondi (attivi e passivi) monetari.

A cosa serve principalmente il conto deposito rispetto al conto corrente

Il conto corrente è uno strumento di pagamento utile per gestire i flussi di denaro in entrata e in uscita del suo titolare. Non è quindi uno strumento di investimento, malgrado spesso si tende a lasciare per lungo tempo i soldi ivi confluiti. Serve per pagare le bollette, ricevere l’accredito stipendio o pensione o fitti attivi, etc. Ma non serve per guadagnare interessi attivi. Primo perché sono pochi i conti remunerativi, secondo perché anche laddove lo fossero i tassi offerti sono davvero esigui.

Il conto deposito (CD), invece, serve a remunerare il denaro fatto qui affluire. In pratica è uno strumento di investimento di breve termine, la cui operatività si limita alle sole funzioni di prelievo e versamento del saldo disponibile.

Quanto costa l’anno un conto deposito rispetto al conto corrente?

Veniamo adesso all’aspetto costi: quale dei due prodotti costa mediamente di più?

La domanda merita alcune specifiche. Se ci si riferisce solo alle spese legate ai servizi erogati, è indubbio che siano i c/c i prodotti mediamente più esosi, a volte anche tanto. Secondo l’Indagine di Bankitalia, nel 2021 il costo medio di un c/c bancario tradizionale si è aggirato sui 95 €. Una media che considera tanto quelli che costano poche decina di euro l’anno, tanto i prodotti strutturati che possono arrivare fino a 170 €. Tuttavia, se teniamo conto dell’inflazione monstre del biennio 2022-’23 è probabile che questi dati siano da rivedere al rialzo. Lo scopriremo in futuro quando arriveranno i dati aggiornati all’anno in corso.

Sono invece mediamente meno costosi i c/c postali (ne abbiamo già illustrato i canoni) e quelli online. Tra quest’ultimi non è raro incontrare sul mercato prodotti a canone nullo.

Il CD è di norma un prodotto gratuito, a fronte però di una operatività limitata solo ai versamenti e prelevi dal conto da e verso il conto d’appoggio. In ogni caso occorre leggere attentamente le condizioni commerciali previste dalla banca prescelta per non avere sorprese.

Se invece ci si riferisce alle spese fiscali, sul c/c grava l’imposta di bollo di 34,20 € l’anno (per le sole persone fisiche). Essa scatta se si ha un saldo medio annuo di almeno di 5mila € e viene addebitata al momento dell’invio estratto conto e per il periodo rendicontato.

In caso di eventuali interessi attivi sulla liquidità libera (i c.d. interessi creditori) c’è da applicare la ritenuta fiscale del 26%.

Sul CD le spese fiscali da tenere a mente sono due. La ritenuta fiscale del 26% sugli interessi attivi maturati sulle somme depositate. Anche in questo caso il prelievo è operato direttamente dall’intermediario di turno che lo gira all’AdE in nome e per conto del cliente.

Poi c’è l’imposta di bollo sull’estratto conto, pari al 2×1.000 delle somme depositate e non degli interessi maturati. In alcuni casi, tuttavia, è la stessa banca che l’assolve e se ne fa carico al posto del cliente nell’ambito delle proprie strategie commerciali.

I soldi dove sono più al sicuro?

Abbiamo visto quanto costa l’anno un conto deposito rispetto al conto corrente. E in merito all’aspetto sicurezza cosa si può dire? È meglio affidare i propri soldi al c/c o al CD?

In verità il sistema di garanzia dei depositi prevista dal nostro ordinamento è identico per entrambi gli strumenti. Detta diversamente, la garanzia del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) si estende allo stesso modo tanto al c/c quanto ai CD, liberi e vincolati.

Nello specifico, la tutela è garantita fino a 100mila € per ogni depositante (pensiamo al conto cointestato), per singola banca. Tuttavia, al netto della tutela dei depositi è un gran peccato avere un’enorme liquidità su conti infruttiferi. Da un lato, spese e inflazione si mangiano un sacco di soldi nel giro di pochi anni. Dall’altro non mancano strategie utili a costituirsi una ricca rendita periodica di lungo termine.