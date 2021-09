Il solito fondotinta ci ha stufato e ne stiamo cercando un altro, ma la scelta è sempre difficilissima. Trovare il nuovo fondotinta può essere molto complicato, soprattutto perché ogni persona ha esigenze diverse e desidera risultati diversi. Ecco allora i top fondotinta idratanti da usare in autunno per avere una pelle luminosa, compatta e perfetta. Perché alla fine l’obiettivo per tutti è lo stesso: ovvero avere una pelle che sembra naturale, raggiante, senza discromie, rossori o rughette. Ed ecco che entra in gioco il fondotinta. Ma deve essere una tinta allo stesso tempo leggerissima sulla pelle, in grado però di coprire tutto. Nessuno desidera l’effetto cerone in viso e nessuno desidera vedere sulla pelle i residui del fondotinta. Quindi bisogna trovare assolutamente la tinta giusta.

I fondotinta liquidi e quelli in polvere

Nel mondo del make-up anni fa c’è stata la grande introduzione del fondotinta liquido rispetto a quello in polvere. La tinta liquida è oggettivamente più facile da stendere, più coprente, idratante e non lascia residui visibili sulla pelle. Quella in polvere invece se messa male potrebbe lasciare dei grumi sulla pelle, che forse è meglio evitare. Molti dicono che però se si ha la pelle grassa conviene usare una tinta in polvere anti-lucido perché è meglio di quella liquida. In realtà esistono dei fondotinta liquidi perfetti per pelli grasse. Quindi tra polvere e liquido, conviene il liquido.

I top fondotinta idratanti da usare in autunno per avere una pelle luminosa, compatta e perfetta

Entriamo però nel vivo della questione, e quali sono i top fondotinta che si possono trovare in commercio? Allora vediamo subito alcune tinte veramente valide che si possono trovare sia nei negozi multi brand sia online sui siti delle aziende.

Tarte, maracuja tinted moisturizer

Se si sta cercando un prodotto leggero ma efficace il fondotinta di Tarte è sicuramente un’ottima scelta. Quasi tutti i suoi prodotti sono vegani, e questa tinta è realizzata con olio di maracuja, acido ialuronico, collagene complex vegano, curcuma e aloe. Prezzo al pubblico per 30ml è di 29 euro.

Ringana, tinted moisturiser

Ringana offre una tinta idratante con principi attivi biocertificati che copre le mini imperfezioni, la pelle spenta, i rossori e il pallore in maniera del tutto naturale. Il prezzo al pubblico per 30ml è di 42,30 euro.

Dermalogica, sheer tint

Altra ottima crema idratante colorata è la sheer tint di Dermalogica. Questa crema, vegana, contiene ad esempio gli ossidi di ferro che rendono la pelle super luminosa. Ci sono poi gli amminoacidi idrolizzati della perla, l’acido ialuronico reticolato e gli estratti antiossidanti dei semi di noce che rendono la pelle compatta e riducono le linee sulla pelle. Prezzo al pubblico per 40ml è 49 euro.

