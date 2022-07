Ogni tanto è giusto anche lasciarsi andare. In fondo, siamo essere umani e quindi non perfetti per definizione. Va bene la prova costume, va bene l’esercizio fisico, va bene l’attenzione alla dieta, ma il cibo è tra i piacere più grandi che ci siano. Quindi, ogni tanto, è anche corretto lasciarsi attrarre da qualche piccolo peccato di gola.

Anche d’estate, perché se è cosa buona e giusta avere un’alimentazione leggera e ricca di acqua, è anche vero che un po’ di sostanza non dovrebbe mancare. Sempre con equilibrio e senza esagerare, ma siamo italiani e la pasta, per esempio, è nella nostra cultura da sempre. Pensare di toglierla sarebbe davvero un peccato.

Anche perché ci dà la possibilità di cucinare in poco tempo, abbinando più ingredienti, per rendere le ricette ancor più sfiziose. Oggi ne proporremo una con una base di burro. Il tanto famigerato grasso, che viene considerato quasi deleterio nella dieta. Invece, con moderazione, può essere tranquillamente consumato. A questo abbineremo il più classico dei condimenti per la pasta. Quello più leggero, più semplice e più immediato nel nostro immaginario collettivo: il pomodoro.

Ecco, quindi, tutti gli ingredienti per preparare un piatto di spaghetti veloce, ma davvero gustoso.

300 grammi di spaghetti;

400 grammi di pomodori;

120 grammi di burro;

una cipolla

sale;

parmigiano grattugiato;

pepe;

Gli spaghetti più veloci del Mondo si preparano con 2 ingredienti

Cominciamo con la preparazione del sugo. In una padella antiaderente mettiamo una generosa porzione di burro che dovrà sciogliersi a fuoco lento. Quindi, andremo a unire una cipolla, possibilmente di Tropea, tagliata a fettine sottili. Meglio non tritarla per assaporarne di più l’aroma.

Lasciamo cuocere per una decina di minuti, aggiungendo, a piacere, una manciata di sale grosso e una spruzzata di pepe. Quando la cipolla avrà assunto un colore dorato, andremo a versare il pomodoro. Possiamo decidere di utilizzare il pachino, il pomodorino o anche della passata. Dipende, chiaramente, da quello che abbiamo a disposizione.

Per dare un tocco in più al nostro sugo per la pasta, possiamo prendere il mixer a immersione e, direttamente nella padella, andare a dare una leggera frullata. Questa azione renderà il tutto ancor più cremoso.

Intanto, prima di compierla, avremo messo a bollire l’acqua e buttato gli spaghetti. Un paio di minuti in avanzo, rispetto a quanto segnalato sulla confezione, li andremo a scolare e a buttare nella padella. Aggiungiamo un paio di cucchiai di acqua di cottura, alziamo la fiamma e andiamo ad amalgamare bene. Grattiamo un po’ di parmigiano, diamo un’ultima saltata e la pasta è pronta. Se poi volessimo proprio esagerare, concludiamo con un altro pezzo di burro a mantecare il tutto.

Gli spaghetti più veloci del Mondo saranno una bontà per il nostro palato. Uno sfizio da toglierci una volta ogni tanto, senza aver paura di sgarrare. Altrimenti, sempre con il burro, possiamo preparare un’altra specialità, abbinandolo a un’altra leccornia.

Lettura consigliata

Per una pasta da cucinare all’ultimo momento, ecco un condimento fresco e gustoso con una morbida mozzarella di bufala e altri ingredienti