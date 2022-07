Uno dei fondamenti della nostra cultura italiana è di certo la famiglia. Per moltissimi italiani ancora oggi gli affetti sono una delle gioie più grandi, che vogliamo celebrare in ogni occasione. Tutti sanno che ogni dieci anni, in particolare dopo il venticinquesimo anno di matrimonio, si festeggia in modo speciale. In pochi, però, conoscono gli altri importanti conseguimenti da celebrare. Secondo la nostra tradizione ogni anno può andare celebrato, possiede un nome e delle consuetudini da seguire. Oggi vedremo perché oltre a nozze di diamante o di argento possiamo celebrare il nostro amore ogni anno in maniera speciale.

Una tradizione da riscoprire

Nella nostra civiltà occidentale si è sempre dato molto spazio all’amore romantico e familiare. In passato era costume celebrare le tappe di vita raggiunte assieme con feste e regali per il partner. In particolare quando l’aspettativa di vita era più bassa, ogni anno assieme era una vera conquista. Tutti conoscono le nozze d‘argento dei 25 anni, quelle d‘oro dei 50. Abbiamo sentito anche parlare delle nozze di diamante, meta ambita dalle coppie più affiatate. In pochi sanno che ogni anniversario corrisponde ad una festa, che possiamo celebrare in diversi modi, magari con regali romantici per la nostra dolce metà.

Il primo anno prende il nome di nozze di carta e per molti è una prima tappa importante. Un regalo consigliato è un orologio di pregio, da accoppiare ad un bel garofano. Il secondo anno è da molti atteso come momento critico e si possono celebrare le nozze di cotone. Il fiore abbinato è il mughetto e il materiale del regalo la porcellana. Magari possiamo anche abbinare un profumo femminile e sensuale magari di nicchia per aggiungere un tocco di erotismo al presente.

Oltre a nozze di diamante o di argento, ecco gli altri importanti anniversari

Il terzo anno invece ci sono le nozze di cuoio, che possono essere suggellate con un bell’oggetto in vetro o cristallo. Per quanto riguarda il quinto anno e le nozze di lino c’è chi dice porti bene regalare un’ortensia ed un elettrodomestico.

Il quinto anno invece si festeggiano le nozze di legno, che solitamente andrebbero celebrate regalando un oggetto d’argento. In questa occasione, da non dimenticare, è anche molto comune regalarsi un bel viaggio, per rivivere nuovamente le emozioni della luna di miele. Stessa cosa possiamo fare per il decimo anno e le nozze di stagno. Dieci anni sembrano pochi eppure è sempre più una sfida raggiungere questo traguardo di coppia.

