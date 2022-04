Per una pasta da cucinare all’ultimo momento, ecco un condimento fresco e gustoso con una morbida mozzarella di bufala e altri ingredienti

Quante volte ci troviamo di fronte a una cena senza sapere cosa preparare? Non accade solo nelle grandi occasioni. Il problema di cosa proporre ai nostri ospiti non riguarda solo le feste di Natale o di Pasqua.

Anzi, spesso è quasi un dilemma quotidiano. “Stasera cosa mangiamo?” è la tipica frase di molti uomini alle proprie donne. Oggi vogliamo provare a dare una risposta, proponendo un piatto davvero semplice. Può essere preparato in pochissimi minuti con un condimento fresco e gustoso. Un piatto che si addice molto all’arrivo del caldo e che, fra qualche mese, potremo consumare anche freddo.

La base sarà la pasta, l’ingrediente sfizioso la mozzarella di bufala. Una delle tante prelibatezze del nostro territorio, in particolare della regione Campania, uno dei suoi vanti nel Mondo. A questa andremo ad abbinare i pomodorini, la rucola e i pinoli, per un piatto davvero molto rapido, ma altrettanto delizioso. Vediamone gli ingredienti per 4 persone:

320 grammi di pasta;

1 spicchio d’aglio;

350 grammi di pomodorini;

2 cucchiai di passata di pomodori;

20 grammi di pinoli;

basilico;

20 grammi di Parmigiano grattugiato;

50 grammi di rucola;

150 grammi di mozzarella di bufala;

sale;

olio extravergine di oliva.

Iniziamo la preparazione scolando la mozzarella e tagliandola a pezzotti. Dopodiché, in un tegame, con una goccia di olio, andiamo a scottare, per un paio di minuti, i pinoli. Nel frattempo, laviamo la rucola e asciughiamola bene con uno scola insalata.

Successivamente, passiamo i pomodorini sotto acqua corrente, e tagliamoli a pezzettini. Prendiamo una padella antiaderente e facciamo imbiondire l’aglio con l’olio. Quando sarà dorato, andremo a versare i pomodori insieme ai due cucchiai di passata. Facciamo cuocere vivacemente per 3 minuti, poi abbassiamo la fiamma. Lasciamo sul fuoco fino a quando questi non saranno appassiti.

A questo punto, prepariamo l’acqua per la pasta. È preferibile sceglierne una corta, quindi mezze penne o sedani o maccheroni. Assaggiamone la cottura prima di scolarla. Insieme a un paio di cucchiai della sua acqua, andremo a versarla nella padella con il sugo di pomodoro. Uniamo i pinoli e facciamo saltare per un minuto abbondante a fuoco vivo.

La pasta è pronta per essere servita. Se utilizzeremo un solo piatto da portata, dopo che l’avremo adagiata sopra, andremo a coprirla con la rucola, i pezzotti di mozzarella di bufala e dell’abbondante Parmigiano. Qualche foglia di basilico e il gioco è fatto. Sarà pronta per essere messa in tavola.

Per una pasta da cucinare all’ultimo momento, ecco come prepararne una squisita con pomodorini, mozzarella e pinoli, ideale per fare un’ottima figura in pochissimo tempo.

