Gli spaghetti pancake sono la pazza ricetta ora virale su TikTok: li prepari in 30 secondi

Sei un amante dei pancake? Allora non puoi fare a meno di provare questa variante che sta spopolando tra i video di TikTok. Scopri come prepararla in poco tempo. La ricetta è davvero facilissima!

Ci vuole davvero poco per preparare i pancake. Sono una pietanza che sempre più persone prediligono per la propria colazione. C’è chi ama preparare quelli classici e chi preferisce le varianti fit e cioè quelle con albumi e farina di avena. La versione che vedremo oggi è davvero particolare e unica nel suo genere.

Gli spaghetti pancake sono una ricetta che spopola ormai da anni tra i video di TikTok, la famosissima applicazione che impazza tra gli adolescenti di tutto il mondo. Come avrai immaginato leggendone il nome, consistono in degli sfiziosissimi spaghetti creati con l’impasto del pancake.

Ingredienti per 4 persone

250 g di farina 00;

2 uova;

40 g di burro sciolto a temperatura ambiente;

4 cucchiai di zucchero;

sale;

1 noce di burro.

Come preparare gli spaghetti pancake

Il procedimento è simile, se non quasi del tutto identico, a quello per preparare dei comunissimi pancake. Prendi una ciotola e mischia al suo interno la farina setacciata, le uova, lo zucchero, il burro sciolto a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Quindi versa a filo il latte nell’impasto e mescola con l’aiuto di una frusta da cucina. Fallo fin quando non ottieni un impasto cremoso e omogeneo.

Fai sciogliere un po’ di burro all’interno di una padella antiaderente. Intanto, versa l’impasto all’interno di una tasca da pasticciere dal beccuccio molto piccolo.

Usalo per formare una spirale all’interno della padella. Falla cuocere per 30 secondi e poi spadellala. Ripeti il procedimento fin quando non otterrai tante spirali ben cotte, che saranno i tuoi spaghetti pancake.

Non ti resta che guarnirli come preferisci e gustarti questa colazione sfiziosa e originale

Infine, spolverizzali con un po’ di zucchero a velo e saranno pronti. Se vuoi, puoi guarnirli anche con dello sciroppo d’acero o con delle scaglie di cioccolato fondente o al latte. In alternativa, puoi usare anche del miele.

Insomma, dipende dai tuoi gusti e da quelli delle persone a cui vuoi servirli. Ecco pronta questa ricetta virale facilissima e super sfiziosa.

