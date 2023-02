Hai ananas in casa? Ecco come non sprecare e riutilizzare le bucce per un ottimo infuso

Sei contro lo spreco di cibo e vuoi riciclare l’indispensabile? Ecco cosa potresti fare con questo frutto…

L’ananas è uno dei frutti più consumati in assoluto. Il suo sapore fresco e molto estivo ci accompagna nelle giornate più afose. Non solo però, perché viene molto utilizzato anche durante l’inverno. Tant’è vero che l’ananas è considerato un ottimo alimento da un punto di vista nutrizionale. Hai ananas in casa? Scopri cosa puoi fare da subito!

Quali sono i valori nutrizionali di questo frutto?

Soffermandoci un attimo su quelli che sono i suoi valori nutrizionali, noteremo che l’ananas presenta:

80 g di acqua;

10 g di carboidrati;

10 g di zuccheri;

0,5 g di proteine;

0 g di grassi;

0 g di colesterolo;

250 mg di potassio.

Presenta anche diverse vitamine. Inoltre a 100 grammi di ananas corrispondono circa 40 kcal. Un valore veramente basso, ecco perché viene inserita molto all’interno di una dieta ipocalorica. Viene consigliata come frutta fresca da consumare quando non si vogliono assumere troppe calorie nell’arco della giornata.

Idee contro lo spreco: come riutilizzare le bucce dell’ananas in cucina

L’ananas presenta questa buccia grossa e pungente. Pulirla potrebbe sembrare non molto semplice. Quando si mangia questo frutto le bucce solitamente si buttano. Ed è qui che ci si sbaglia. Infatti proprio la buccia esterna dell’ananas, potrebbe servire per alcune preparazioni.

Cosa si può fare con l’esterno dell’ananas?

Abbiamo detto che l’ananas è un frutto molto consigliato nella dieta. Come possiamo vedere nei suoi valori nutrizionali presenza sia zero grassi che colesterolo. Di conseguenza perché non preparare un ottimo infuso? Una volta che la buccia è stata pulita, per eliminare eventuali batteri, possiamo utilizzarla per creare un infuso super salutare. Le proprietà che ci darà saranno digestive, depurative e drenanti. Basterà mettere le bucce all’interno di una casseruola, volendo si possono aggiungere anche altre spezie. Successivamente si versa l’acqua e la lasciamo sobbollire per mezzoretta circa. Una volta spento il fuoco la lasciamo in infusione per altri 30 minuti e successivamente filtriamo. Possiamo mettere questo infuso all’interno di una bottiglia e consumarla nel corso della giornata. Volendo la si può riporre in frigorifero se si preferisce una tisana fredda.

Hai ananas in casa? Altri utilizzi

Quando prepariamo il thè alle cinque del pomeriggio siamo abituati ad aromatizzarlo con qualche fettina di limone. Anche in questo caso sarebbe conveniente utilizzare le bucce dell’ananas. Daranno al thè un sapore molto unico e speziato. Ma soprattutto dissetante. Il bello di questo frutto è proprio questo. È capace di donare una sensazione di freschezza in bocca davvero unica. È anche molto importante sapere come impiegare gli scarti di un alimento, perché così facendo riusciamo anche a ridurre gli sprechi. Infine, alcuni

Lettura consigliata

utilizzano le bucce di questo frutto per la famosa birra all’ananas. Si dovrebbe lasciare in infusione per circa 24 ore. Altri invece creano un ottimo aceto aromatizzato. Come possiamo ben vedere gli utilizzi in cucina possono essere davvero tanti, a seconda delle proprie necessità. Queste sono solo alcune idee contro lo spreco: come riutilizzare le bucce dell’ananas potrebbe essere un passo in avanti per non buttare via parti essenziali degli alimenti.