Nell’articolo precedente abbiamo avuto un piccolo assaggio sui metodi da seguire per scegliere i gioielli da indossare. Esistono tantissimi esempi, come tante sono le tipologie di gioielli. Catenine, pietre, perle, oro, argento, sono solo alcuni di questi. Avendo compreso che non bisogna mai ostentare e che il troppo stroppia sempre, vediamo insieme come scegliere i gioielli in base ai propri lineamenti.

La bellezza sta negli occhi di chi la guarda

Nessun dubbio riguardo questa concezione, ma è sempre meglio che la bellezza sia reale. I gioielli nascono con l’obiettivo di esaltare la bellezza di chi li indossa. Se si sa come sceglierli in base ai propri lineamenti, l’effetto sarà fantastico.

Il primo passo consiste nel considerare i propri lineamenti e la silhouette. Resta fermo il principio che abito e gioiello camminano a braccetto.

Come scegliere i gioielli in base ai propri lineamenti?

Se il dubbio riguarda la scelta degli orecchini bisogna analizzare la forma del viso. Un viso ovale si adatta più facilmente a qualsiasi tipo di accessorio però non si deve dimenticare anche il colore dell’orecchino che intendiamo indossare. Potrebbe fare a pugni con il colore degli occhi. Un viso tondo si sposa alla perfezione con orecchini sottili e lunghi; viceversa un viso quadrato necessita di orecchini con linee morbide, compensando cosi i tratti del viso più decisi.

Bisogna valutare anche la scollatura della maglia o dell’abito che si intende indossare. Il messaggio deve essere uno soltanto: deve sembrare che quel gioiello sia stato fatto apposta per quell’abito.

Ogni impedimento è giovamento

Ogni donna possiede una classifica di gioielli e ognuna ha la propria “top five”. Ci sono però alcuni accessori che, talvolta, possono trasformarsi in una fonte di pessima figura. Oltre che rivelarsi scomodi. È, dunque necessario considerare sempre il contesto in cui ci si troverà; se si tratta di un appuntamento in ufficio, di una cena tra amici, cena di lavoro o meeting.

Se il luogo è silenzioso (ufficio o biblioteca) indossare una moltitudine di bracciali potrebbe essere fonte di fastidio e, di certo, l’attenzione non sarà per la propria eleganza. Idem per le cene importanti, dove potrebbero sbattere contro le posate o i piatti.

Si tratta di accessori da evitare anche ai funerali. Sarebbe di cattivo gusto ostentare opulenza in questa circostanza, denotando poca classe ed eleganza.

Esiste solo un accessorio che si può portare in qualsiasi occasione, di giorno e di sera: l’anello di fidanzamento, o la fede nuziale.