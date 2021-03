Quando eravamo piccoli avevamo tutti un peluche preferito. Il pupazzetto che portavamo ovunque, che ancora conserviamo gelosamente su una mensola. Può essere il peluche della nostra infanzia, o di quando eravamo un po’ più grandi. E perché no, anche il pupazzetto che ci hanno regalato a San Valentino, anche quando eravamo maggiorenni. Insomma, un peluche a cui teniamo molto.

Un modo sorprendente per riutilizzare il nostro vecchio peluche preferito

Ma più che tenerlo su una mensola o sul letto, è difficile poterci fare altro. E invece oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa mostreremo come utilizzarlo in modo utile. Prima di tutto però bisogna stabilire che questo trucco è utile con peluche di piccole dimensioni. Che possono facilmente stare su una mensola o che comunque occupano poco spazio.

Questo perché dovranno essere sempre a portata di mano. Infatti, possono essere un fantastico e originale porta orecchini! Già, se si amano gli orecchini è sempre complicato trovare loro un posto adatto. Spesso si tengono nella scatolina originale, ma poi occupano tanto spazio. Oppure si comprano delle teche in cui riporli che sono sempre troppo piccole per contenerli tutti. O troppo confusionarie quando si riempiono ed è impossibile trovare gli orecchini che vogliamo.

Quindi cosa fare per guadagnare spazio?

Usare il nostro peluche preferito! I peluche che si prestano meglio sono quelli morbidi. Magari con delle applicazioni di tessuto felpato. Così gli orecchini saranno più saldi e non si vedranno neanche i buchini quando li togliamo. Molto semplice, si infilzano gli orecchini nel peluche e il gioco è fatto. Se si ha una scimmietta ad esempio, si può mettere sulla mensola seduta, con una zampa che scende. E infilzare lì gli orecchini che si usano più spesso, così saranno subito raggiungibili. E usare le altre parti del corpo per gli altri. Il bello di questo trucco è che si possono usare quanti pupazzi si vogliono. L’importante è non appesantirli troppo, altrimenti cadranno dalla mensola.

Ecco un modo sorprendente per riutilizzare il nostro vecchio peluche preferito. Si può tenere sempre a portata il pupazzetto che ci fa venire in mente tanti ricordi. E dargli una nuova funzione.

