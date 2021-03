In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dei benefici del kiwi e della sua alta concentrazione di potassio, al pari delle banane. Tuttavia, sappiamo che i kiwi sono famosi per il contenuto di vitamina C, fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie e non solo.

Difatti, è stato dimostrato che la vitamina C è una grande alleata del benessere della nostra pelle. La sua azione principale consiste nello stimolare l’assorbimento del ferro, fondamentale per la sintesi del collagene. Quest’ultimo, come tanti sanno, non è altro che la proteina principale del tessuto connettivo nel nostro corpo. Per questo, la prevenzione delle rughe e l’elasticità della pelle dipendono proprio dal collagene.

Ma quale altro frutto contiene così tanta vitamina C ed è tipico della bella stagione che sta per arrivare? Le fragole ovviamente. Ecco perché il frullato che dovremmo bere almeno due volte a settimana contiene entrambi questi fantastici frutti.

Il frullato a base di kiwi contro l’invecchiamento precoce della pelle

Per il frullato ci servono un kiwi, 5 fragole a pezzetti, succo d’arancia e 100 ml di acqua o latte di riso a nostro piacimento. Basta frullare il tutto e il nostro drink è pronto.

Gli ingredienti appena elencati lo rendono perfetto anche per chi soffre di intolleranze al glutine, al lattosio o alla frutta secca.

Oltre a fare bene alla pelle, è una bevanda fresca e dissetante, ottima per i primi caldi primaverili. Inoltre, se il pomeriggio abbiamo un certo languorino, questo frullato contiene tutte le proprietà per uno spuntino perfetto e soprattutto saziante.

Il frullato a base di kiwi contro l’invecchiamento precoce della pelle ha quindi numerosi benefici. Per prima cosa disseta e soddisfa il palato senza toccare la linea. D’altra parte, idrata la pelle, la rende elastica e luminosa e previene la formazione delle rughe. Perché non prepararlo subito?