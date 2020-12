Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli italiani iniziano a pensare al dono di Natale. Questo articolo lo facciamo, proprio oggi, perché ricorre San Nicola, per la leggenda, il Santo più amato dai bambini. Si racconta che San Nicola rappresenta il vero Babbo Natale in alcuni Paesi europei. Perciò d’ora in poi, nonostante i tempi di crisi, gli italiani lottano con un nuovo tormento: cosa comprare. Fare il regalo di Natale ha sempre rappresentato un segno di affetto e riconoscenza. Quest’anno il gesto ha un valore più sentito: le restrizioni terranno molte persone lontane e forse il “pensierino” natalizio sarà il modo per trasmettere al ricevente il calore della vicinanza.

Mettersi alle spalle il 2020

Il 2020, anno bisestile, è stato una tragedia sotto tutti gli aspetti. Perciò, ognuno di noi, nel proprio piccolo non vede l’ora di sbarazzarsi di questo anno infausto. Intanto, però, Natale si avvicina e nonostante gli italiani non hanno tanti soldi da spendere, al regalo non rinunciano. Vediamo con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa come affrontare la scelta del regalo con cura e fantasia.

Come scegliere il regalo

Ognuno di noi conosce la persona che deve ricevere il dono natalizio. Perciò, bisogna immedesimarsi e scegliere il regalo in base ai suoi gusti e non ai nostri. Nonostante le restrizioni in atto, andare a fare shopping, insieme alla persona che deve ricevere il regalo può portare evidenti vantaggi per compiere la scelta. Infatti basta fare attenzione vicino a quale vetrine si ferma e su quali oggetti esprime il suo apprezzamento. Un consiglio spassionato è di non cadere nella trappola del dono iper specialistico.

La domanda

Molti quando vanno a comprare un regalo di Natale si fanno questa domanda: quello che piace o quello che serve? La risposta varia in base alla persona che deve ricevere il dono. Se con la persona si ha molta confidenza si può regalare senz’altro un capo che serve. Altrimenti, se trattasi di una persona qualunque, prima il piacere e poi il dovere. Però chi fa il regalo non deve essere guidato dall’obbligo di sdebitarsi verso qualcuno. Per quest’anno facciamo i doni a chi veramente lo merita. Da oggi in poi gli italiani lottano con un nuovo tormento: il regalo di Natale.