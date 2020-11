Dopo Pasqua, anche il Natale si prospetta nel segno dell’austerity. Le famiglie italiane, vivono questo novembre con la calcolatrice alla mano. Infatti, gli italiani stanno facendo già i conti per quanto spendere in vista delle festività natalizie. Secondo il Codacons la somma fissata è di 330 euro a famiglia per fare i regali di Natale.

L’uomo dalla barba bianca porterà meno doni, farà meno fatica a trascinare la sua slitta. La spesa delle famiglie italiane per Natale 2020 sarà minore rispetto allo scorso anno. Infatti nel 2019 gli italiani hanno speso 386 euro a famiglia generando 10 miliardi di euro di consumi.

Meno regali

Quest’anno Babbo Natale distribuirà meno regali e registrerà una perdita di 1,5 miliardi di euro. La contrazione dei consumi natalizi è inevitabile alla luce del contesto storico attuale. A pagare dazio sono le spese per regali, addobbi per la casa, alimentari, cura della persona e bellezza.

Crisi senza precedenti

La crisi economica di famiglie e imprese pesa come un macigno sui comportamenti dei consumatori. Da marzo, le famiglie hanno subito una perdita di reddito non indifferente. Inoltre si aggiunge una situazione di grande incertezza sul futuro. In queste condizioni tutti hanno un atteggiamento guardingo e tendono a risparmiare.

I comparti in difficoltà

Le famiglie hanno già pianificato tagli su acquisti inerenti concerti e spettacoli, viaggi, articoli sportivi, gioielli e bijoux, abbigliamento e calzature.

Un leggero calo potrebbe toccare anche il settore degli alimentari.

Per Natale, invece, non conosce crisi, il settore dei giocattoli, dell’elettronica e hi-tech, Quest’ultimo è agevolato dallo smart working che interessa milioni di lavoratori.

Natale senza sussulti

Sarà un Natale veramente diverso. Per gli addobbi natalizi si ricicleranno quelli dello scorso anno e sotto l’albero troveremo meno regali e dal minore valore. Ad oggi il quadro non è dei migliori: si vuole spendere 330 euro a famiglia per fare i regali di Natale.