La sbrisolona è una torta che viene dalla provincia di Mantova. Il suo nome significa “sbriciolata” ed è formata da farina di mandorle e farina normale. È l’ideale per la merenda coi bambini e la sua preparazione è facile e di grande effetto. Il segreto per una perfetta realizzazione della sbrisolona è nella farina di mandorle, che dovrà essere di prima qualità. La sbrisolona, torta perfetta per la merenda, può essere preparata con largo anticipo e servita agli ospiti in visita. Vediamo come realizzare la sbrisolona, torta perfetta per la merenda.

Ingredienti

a) 200 gr di farina 00;

b) 200 gr di farina di mandorle;

c) 200 gr di zucchero;

d) 40 gr di mandorle da tritare;

e) 10 gr di lievito per dolci;

f) 100 gr di farina di mais fioretto;

g) 200 gr di burro morbido;

h) 2 uova medie;

i) 30 gr di maraschino;

l) 1\2 baccello di vaniglia.

Procedimento

La farina di mandorle dovrà essere grezza per la riuscita della torta. Su di una spianatoia mettervi la farina 00, il lievito, la farina di mais, e la farina di mandorle. Fare la fontana nelle farine e mettervi al centro il burro e il sale. Unire quindi le uova e lo zucchero e iniziare a impastare. Aggiungere quindi il maraschino e le mandorle intere triturate grossolanamente. Aggiungere infine anche i semi ottenuti dal baccello di vaniglia. Maneggiare le farine con gli ingredienti finché non si otterrà un panetto compatto e liscio. Prendere il panetto metterlo su di una leccarda da forno foderata con carta. Modellare la pasta con le mani e stenderla a forma di cerchio sulla leccarda.

Trasferire la teglia con l’impasto in freezer e farla stare là per almeno quattro ore. A questo punto, riprendere l’impasto e, con l’aiuto delle mani, sbriciolarlo per ottenere una sabbia. Prendere uno stampo per crostata rotondo e versarvi le briciole ottenute. Cuocere in forno statico a 170° per circa 45 minuti. La sbrisolona va servita a temperatura ambiente. Si conserva per due settimane sotto una campana di vetro per dolci.