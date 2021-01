Si chiama “big collar energy” ed è una tendenza ormai mondiale, riferita ai capi che vestono la parte superiore del busto durante le video chiamate. Questa tendenza ha preso ancor più piede quest’anno, dopo che il complesso momento ha imposto smartworking, didattica a distanza e video chiamate di gruppo. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustrano l’accessorio di moda che incornicia il viso durante le video chiamate.

Perché il colletto è diventato famoso

Da quando la duchessa Kate Middleton lo ha indossato durante una videochiamata, il colletto è un accessorio di moda che regna sovrano. Ne esistono diverse tipologie: con l’orlo, a centrino, con i bordi squadrati o decorato con stampe.

Il colletto è oggi l’accessorio che fa la differenza anche durante le video chiamate. Esso incornicia, infatti, il viso e lo rende estremamente aggraziato. Fa molto bon ton e permette di avere un aspetto immediatamente più curato.

Come portare il colletto

Il colletto è certamente l’accessorio di moda che incornicia il viso durante le video chiamate e che rende il tutto romantico. Una scelta vincente è quella di acquistare maglioncini o camicie che già lo possiedono, ma se ciò non accade non bisogna disperare. In commercio esistono tantissimi colletti venduti singolarmente, che impreziosiscono anche i capi più cheap.

Dietro dispongono di comodi nastrini che permettono d’indossarlo e sfilarlo davvero in poco tempo. Per un look romantico scegliere il colletto con le punte arrotondate che fa subito bon ton. Per un look più eccentrico, il colletto dalle punte squadrate con catenina incorporata che cinge i due lati è quello su cui orientarsi.

Il fiocco e le forme più eccentriche

Per le più romantiche esistono anche i colletti a forma di fiocco, da annodare al collo con grazia. E per chi non vuole proprio passare inosservato? Esistono i colletti a forma di farfalla, quelli impreziositi da swarovski o quelli bianchi con le rouches, tipici dei giudici inglesi.

Per un look più casual, anche maschile? Il colletto alla coreana, basso e davvero poco impegnativo.