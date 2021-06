I capelli da sempre simbolo di forza, intelligenza e potenza, considerati un’estensione dell’anima, rivelano la nostra identità e il nostro carattere.

È nel Novecento che la cura dei capelli si estende anche alle altre classi sociali e non soltanto a quella benestante. Cambiano le mode, i tagli, i trattamenti, ma ora più che mai i capelli sono considerati parte della nostra bellezza.

Prendersi cura dei propri capelli non è sempre così semplice, capita spesso infatti di commettere dei piccoli ma comuni errori che li rovinano.

Gli errori più comuni

Lavare i capelli passando lo shampoo fino alle punte. Questo gesto tende a seccare particolarmente i capelli e le punte diventano così aride e di facile rottura.

Applicare il balsamo anche sulla cute. Quest’abitudine rende la cute grassa e i capelli si sporcano con facilità. I lavaggi si intensificano e i capelli tendono a sfibrarsi perdendo la loro elasticità e la loro struttura.

Spazzolare i capelli bagnati è una pessima abitudine. In quanto i capelli si allungheranno particolarmente fino a spezzarsi e sfibrarsi.

Un altro errore comunissimo è quello di cambiare colore di capelli con frequenza. La decolorazione danneggia la cuticola e la fibra capillare.

Influisce inoltre negativamente e in maniera impattante lo stress. Infatti, il cortisolo tende a danneggiare eccessivamente i capelli fino a portarli alla caduta.

Gli incredibili ma banali errori che quasi tutti commettono e che rovinano i capelli e come averli perfetti anche con il caldo e il sole

Durante il periodo estivo è quasi impossibile credere di riuscire a domare le nostre chiome. Infatti, la scelta più giusta da fare è decidere di dedicarsi alle acconciature. Ingegnarsi nella creazione di semplici acconciature come trecce o code di cavallo, oppure chignon, è la soluzione ideale per avere capelli perfettamente in ordine.

Dunque, sono questi gli incredibili ma banali errori che quasi tutti commettono e che rovinano i capelli e come averli perfetti anche con il caldo e il sole.

Approfondimento

