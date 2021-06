Tutti stiamo attendendo il momento per andare in vacanza, un rituale irrinunciabile che fa bene alla mente e allo spirito, liberandoci dallo stress quotidiano.

È inevitabile sentirne il bisogno, soprattutto dopo aver passato mesi a casa; poter di nuovo viaggiare, rilassarci e scoprire nuovi posti è una sensazione fantastica.

In questo articolo sveleremo che non tutti conoscono questa spiaggia paradisiaca dal mare cristallino circondata da grotte e paesaggi pittoreschi che ci regalerà emozioni uniche.

Alla scoperta

Si tratta di Cala Pulcino a Lampedusa, situata nella parte meridionale dell’isola, una spiaggia che ci lascerà davvero senza fiato.

Questa è particolarmente indicata per gli amanti dell’avventura e della natura selvaggia, a poca distanza troviamo la nota spiaggia dell’Isola dei Conigli.

Rimarremo ammaliati della sabbia bianca mista a ciottoli e massi levigati dal mare, mentre la spiaggia è circondata da numerose grotte e suggestivi anfratti.

Davanti a noi si presenterà una vista incantevole: il mare è trasparente, dalle tonalità color turchese, e i fondali sono bassi, adatti ai più piccoli.

Ci sono due modi per raggiungerla: attraverso il “Sentiero per Cala Pulcino” oppure più facilmente via mare.

Questo itinerario è tra i più affascinanti presenti sull’Isola di Lampedusa, un sentiero che si snoda lungo un canyon fino ad arrivare sulla spiaggia incontaminata.

Non essendo facilmente raggiungibile rimane un luogo poco conosciuto, nascosto e riservato, ideale per rilassarsi lontano da tutti.

Arrivandoci via mare, bisogna sapere che questa è una delle poche insenature dell’isola in cui ci si può avvicinare leggermente di più alla costa.

Qui troviamo imbarcazioni che organizzano il giro dell’isola, soffermandosi durante il pranzo o per permettere ai turisti di fare un tuffo in questo mare paradisiaco.

Consigli

Nel caso decidessimo di raggiungere la spiaggia a piedi è consigliato munirsi di scarpe adatte alla lunga camminata.

Essendo una spiaggia incontaminata non è attrezzata, quindi facciamo scorte di acqua, cibo e l’immancabile crema solare.

Non tutti conoscono questa spiaggia paradisiaca dal mare cristallino circondata da grotte e paesaggi pittoreschi che ci regalerà emozioni uniche, da vedere assolutamente.