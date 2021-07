Molti di noi si stanno avvicinando sempre più alla medicina naturale, allontanando dalle nostre vite tutti quei prodotti sintetici. Chiaramente non è sempre la scelta giusta, dipende dalle situazioni ovviamente. Ma molti prodotti naturali derivati dalle piante hanno sorprendenti capacità mediche.

Delle volte sono proprio a portata di mano in casa nostra, ma non sappiamo di averle e sono dei veri e propri toccasana. Questa semplice pianta possiamo coltivarla sul balcone o comprarla al supermercato. Ma in realtà cresce anche spontaneamente a patto che ci siano le condizioni giuste. Se usata in cucina è capace di rendere anche i nostri piatti più gustosi.

Un arbusto sempreverde dai fiori lilla

La pianta di cui vogliamo parlarvi è il timo. Il timo, il cui nome scientifico è “thymus vulgaris” è un arbusto sempreverde. La pianta è ricca di ramificazioni e foglie dal colore che varia dal rosa al lilla.

Viene usato principalmente come erba aromatica e il suo sapore ricorda quello dell’origano. È perfetto in cucina per dare sapore ai nostri piatti. Ma non è solo buonissimo è anche ricco di sostanze utili all’organismo. È un’eccellente fonte di ferro, fibre, manganese, calcio e vitamine A, B6 e C.

Gli incredibili benefici di questa pianta aromatica che abbiamo quasi tutti in casa

Gli oli essenziali di questa pianta hanno proprietà riconosciute scientificamente. Come dimostra questo studio hanno incredibili proprietà antiossidanti. Quindi aiutano a contrastare la formazione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Una delle caratteristiche più importanti degli oli essenziali del timo è quella antibatterica. Fondamentale soprattutto in questo periodo. Durante una pandemia è necessario disinfettare gli ambienti e le superfici per garantirci un’adeguata protezione. Questo potremmo farlo proprio sfruttando i suoi oli essenziali in modo da igienizzare in maniera totalmente naturale l’ambiente domestico.

Con i suoi oli essenziali è possibile ricavare degli ottimi antibatterici totalmente naturali da poter utilizzare nella vita di tutti i giorni. Per non parlare del fatto che è anche un potente insetticida. Ci permette di liberarci delle larve d’insetto già dai primi stadi di vita.

Quindi ecco gli incredibili benefici di questa pianta aromatica che abbiamo quasi tutti in casa. Cosa aspettiamo, è il momento di comprare una piantina di timo e tenerla sul balcone.

