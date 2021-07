Quante volte ci troviamo a dover usare un lapis o delle matite colorate e non abbiamo la punta? O addirittura quando vogliamo truccarci la mattina e non abbiamo tempo e i nostri cosmetici non sono organizzati e pronti?

Il temperino è ovviamente la soluzione più ovvia, ma che succede se non lo troviamo oppure non lo abbiamo preso con noi? Ci sono altri metodi efficaci per cui basta un po’ d’ingegno e spirito pratico per ridare vita alle nostre matite.

Come appuntire le matite senza temperino con questi metodi alternativi

Per risolvere questo problema possiamo utilizzare in generale tre alternative: le forbici, un coltello o la carta vetrata. Ovviamente se dobbiamo appuntare delle matite colorate per dei bambini, non lasciamoli soli in questa attività.

Se utilizziamo un coltello questo deve essere ben affilato e dobbiamo fare attenzione a non tagliarci. Cerchiamo di scalfire la base intorno alla quale far uscire la mina colorata senza tagliare troppo profondamente. Altrimenti rischieremo di decapitare totalmente la povera matita.

Un altro metodo è con la lama delle forbici che devono essere in metallo. Usiamo lo stesso metodo che per il coltello cercando di ricreare la forma a cono della punta della matita senza rompere la mina.

Un’altra maniera più semplice per appuntare le matite

Se abbiamo paura di ferirci utilizzando coltello o forbici possiamo semplicemente utilizzare un pezzo di carta vetrata. Il processo è facile e consisterà solo nell’arrotare la matita facendole fare più giri sulla carta ruvida. In questo modo riusciremo a creare la punta.

Una volta che sappiamo come appuntare le matite senza temperino con questi metodi alternativi vediamo qualche suggerimento. Per le matite occhi da trucco si possono attuare sempre questi metodi facendo solo attenzione nel caso in cui si abbia un kajal. Questo normalmente ha una mina più morbida e sottile che potrebbe non appuntarsi ma spaccarsi subito.