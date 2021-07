Le piante aromatiche e le spezie sono favolosi alleati in cucina. È davvero bello avere sempre a disposizione questi preziosi ingredienti ed il modo migliore per farlo è coltivarli.

Una splendida pianta aromatica

Il timo è un’erba aromatica dal gusto molto deciso ed intenso. Basta, infatti, aggiungerne una piccola quantità di esso per aromatizzare molte squisite pietanze. In cucina trova un largo utilizzo e si possono creare combinazioni di gusti davvero stupefacenti. Non è tutto però: a detta di alcuni, i rametti di timo fatti essiccare e posti dentro agli armadi, terrebbero alla larga le tarme. Oltre a ciò, se posti nei pressi di una finestra aperta, parrebbero essere ottimi per impedire a zanzare e mosche di entrare in casa.

È sorprendente quanto sia semplice coltivare questa gustosa pianta aromatica

Esistono circa cento varietà di questa pianta aromatica. Di base, il timo è un arbusto sempre verde di piccole dimensioni, in grado di vivere per tutto l’anno.

Per coltivare al meglio il timo, il terriccio che si utilizzerà per la semina sarebbe consigliato fosse molto drenante, capace, cioè, di espellere l’acqua di troppo con facilità. Per la concimazione, che sarebbe ottimale venisse effettuata in primavera, si può usare dello stallatico o altro concime di origine anche vegetale. È possibile coltivare questa splendida pianta aromatica in due modi:

Vaso

In questo caso, risulta essere utile porre dei sassi all’interno del sottovaso. Così facendo, si ottimizzerà ulteriormente il drenaggio dell’acqua in eccesso. La pianta di timo necessita di essere rinvasata ogni due anni circa, in quanto le sue radici hanno bisogno di nutrirsi di nuovo terriccio.

Direttamente nel terreno dell’orto o del giardino

Sarà fondamentale, in questo caso, evitare di bagnare la pianta, in quanto, normalmente, l’acqua piovana è sufficiente a permettere a questa pianta aromatica di sopravvivere. In inverno, se le temperature dovessero diventare eccessivamente rigide per il timo, basta spostare la pianta al riparo, se possibile. In caso contrario, apporre una piccola copertura di qualche tipo per evitare di far gelare la pianta.

È sorprendente quanto sia semplice coltivare questa gustosa pianta aromatica, basta ricordarsi che:

Il timo ama la luce solare diretta;

non ama i ristagni d’acqua;

preferisce i terreni non argillosi;

non è in grado di sopravvivere a temperature inferiori allo 0 per lungo tempo.

Ora anche le persone che non possiedono il pollice verde potranno far fiorire la loro pianta aromatica!