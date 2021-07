Un problema comune sempre a più italiani è la difficoltà ad addormentarsi e dormire un sonno tranquillo. Moltissime persone si sentono deboli e stanche di continuo e dobbiamo fare molta attenzione, come abbiamo spiegato in questo articolo. Un po’ per lo stress della quarantena e del periodo complicato, un po’ per lo stress della vita quotidiana e il caldo dell’estate, molti, ormai, non riescono più a prendere sonno e a riposare in maniera soddisfacente la notte.

Se anche noi soffriamo questi sintomi, dobbiamo assolutamente leggere il seguente articolo perché vedremo assieme qual è il trucco a costo zero a cui nessuno aveva mai pensato per addormentarsi in due minuti.

Una soluzione efficace e rapida da non credere

Se anche noi non riusciamo a prendere sonno per poi non riposare bene e sentirci sempre stanchi e privi di energia, possiamo provare a usare il rumore bianco. Questo tipo di rumore è caratterizzato da una continuità e da una monotonia che lo rende sempre uguale e ripetitivo.

Un esempio di questo tipo di rumore è il suono del phon e dell’aspirapolvere, quello di un ruscello o di un temporale. Per moltissimi questo tipo di suono risulta rilassante e addirittura piacevole all’ascolto, per questo potremmo provare ad usarlo per addormentarci e rilassarci.

Il trucco a costo zero a cui nessuno aveva mai pensato per addormentarsi in due minuti

Se vorremo sperimentare questo metodo, non ci resta che provare ad accendere uno degli elettrodomestici citato su e lasciarlo (in sicurezza) in una stanza vicina. In modo che il rumore si senta. In alternativa, se vogliamo risparmiare energia elettrica, possiamo comodamente scaricare una delle tante app gratuite dedicate proprio ai rumori bianchi.

Lo stesso rimedio si può usare coi bambini piccoli che non riescono ad addormentarsi, secondo molti, i risultati sono strabilianti, non ci resta che provare.