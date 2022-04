Il team di ProiezionidiBorsa ha realizzato questa piccola guida, per aiutare le lettrici e i lettori a riscoprire gli utilizzi di alcuni ingredienti naturali. Questi rimedi casalinghi possono essere davvero rivoluzionari per pulire casa in maniera semplice, veloce, economica ed efficace. Dopo aver parlato degli usi di aceto e limone, oggi gli inaspettati trucchi della nonna riguarderanno bicarbonato e dentifricio.

Il bicarbonato elimina l’odore di sudore oltre ad ammorbidire i tessuti nel bucato. Prima di passare l’aspirapolvere può essere cosparso sui divani e sui tappeti, così si potranno sfruttare le sue proprietà deodoranti. Per eliminare i cattivi odori dal frigo, basta lasciare un barattolino aperto all’interno: è efficace per tre mesi. Soluzione ideale anche per la pattumiera: sparso sul fondo, aiuta a prevenire e neutralizzare i cattivi odori. Infine, si può cospargere con il bicarbonato anche l’interno delle scarpe da ginnastica: assorbirà l’umidità che causa il cattivo odore. Il bicarbonato è un ottimo igienizzante, ideale anche per l’abbigliamento dei bambini piccoli.

Ne basta un cucchiaio nella vaschetta del detersivo. Si può aggiungere un cucchiaio di bicarbonato allo shampoo per eliminare il calcare dell’acqua e i residui dei prodotti per capelli. L’odore di chiuso di cassetti e armadi che di norma vengono aperti poco si elimina con un sacchetto di cotone riempito di bicarbonato. Cospargendo il fondo della lavastoviglie con il bicarbonato, si potenzierà l’effetto del detersivo proteggendola dal calcare.

Gli inaspettati trucchi della nonna per usare bicarbonato e dentifricio come incredibili alleati naturali che profumano casa facendo risparmiare

Il dentifricio è un potente alleato dell’argenteria. Con un vecchio spazzolino, basta passare del dentifricio bianco sull’oggetto da pulire. Lasciar agire tutta la notte, lavare con acqua tiepida e poi asciugare con un panno morbido. La stessa tecnica va bene anche per far brillare i diamanti. Le macchie sulle pareti si tolgono pulendole con delicatezza usando uno straccio e il dentifricio, lasciandolo agire per qualche minuto. Per finire, lavare via con uno straccio imbevuto di acqua calda. Il dentifricio è anche un ottimo smacchiatore.

Una piccola quantità sulla macchia di rossetto ostinata, assieme a qualche goccia di olio essenziale, farà miracoli prima del lavaggio ordinario. Anche su tappeti e moquette basta un po’ di dentifricio bianco per trattare le macchie. Spazzola per tessuti e risciacquo e il gioco e fatto. Per igienizzare il biberon e togliere il cattivo odore lasciato dai residui di latte, basta strofinarlo con uno scovolino con dentifricio a microgranuli, senza dimenticare di risciacquare in abbondanza. Il dentifricio è anche un toccasana per la piastra del ferro da stiro rovinata: basta usarlo come crema pulente assieme a una spugnetta abrasiva.

Approfondimento

I trucchi della nonna con aceto e limone che salvano portafogli e ambiente