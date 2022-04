Se è vero che in commercio si trova un gran numero di detersivi per gli usi più disparati, è altrettanto vero che un tempo bastavano pochi ingredienti per avere risultati sorprendenti. Questi erano facilmente reperibili, poco costosi e del tutto naturali: si faceva tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Ancora oggi questi ingredienti sono nelle case di tutti: bisogna solo imparare ad usarli. Aceto, limone, bicarbonato, dentifricio e patate sono alleati straordinari: l’articolo sarà diviso in due parti, e oggi il team di ProiezionidiBorsa spiegherà come utilizzare limone e aceto. Ma non solo. Se dando una rinfrescata alle pareti la pelle si è macchiata di pittura, basta usare uno straccetto bagnato nell’olio d’oliva. Oppure, per non far ingiallire la carta dei libri riposti in un baule, inserire foglie di alloro tra le pagine. Insomma, i trucchi della nonna con aceto e limone che sono infallibili e soprattutto non passano mai di moda.

Aceto

L’aceto bianco è uno dei rimedi naturali più utilizzati e aiuta a eliminare il calcare dalla lavatrice e dalla lavastoviglie. Basta avviare un ciclo vuoto una volta al mese con due bicchieri di aceto al posto del detersivo. Per pulire lavello e rubinetteria della cucina, invece, è sufficiente impregnare un foglio di carta assorbente con aceto e lasciarlo per tutta la notte sulle superfici da pulire. Risciacquare il mattino seguente. Per rinfrescare e rimuovere gli odori da divani e poltrone, basta mischiare acqua e aceto bianco, spruzzare sui tessuti e strofinare con un panno pulito.

I trucchi della nonna con aceto e limone che salvano portafogli e ambiente

Una mistura di acqua distillata e aceto bianco è l’ideale per pulire lo schermo del computer. Spruzzare una piccola quantità su un panno in microfibra e passarlo sullo schermo. Attenzione: mai spruzzare la miscela direttamente sullo schermo. Per pulire e disinfettare le spugne bisogna versare acqua e aceto in una ciotola e immergerle in essa. Quando sono ben impregnate, vanno messe nel microonde alla massima potenza per cinque minuti.

Limone

Il limone è ottimo per le macchie e aloni di sudore. Basta applicarne un po’ di succo diluito con un po’ d’acqua direttamente sulla macchia e lasciare agire per 10 minuti prima del consueto lavaggio. Mezzo bicchiere di succo di limone nella vaschetta dell’ultimo risciacquo e anche un ottimo rimedio per sbiancare il bucato in lavatrice. Per pulire e profumare il forno a microonde basta riempire una vaschetta con acqua e succo di limone e metterla nell’elettrodomestico alla massima potenza per tre minuti. Poi a forno spento bisogna lasciare agire ancora cinque minuti. Asciugare con un panno in microfibra. Per pulire e disinfettare la moka basta fare il caffè con una miscela di succo di limone acqua, senza aggiungere però la polvere di caffè. Il limone aiuta anche a pulire i metalli come rame ottone: tagliando un limone a metà. Si tampona la parte con la polpa con del sale fino. Poi si utilizza questa “spugnetta” naturale per strofinare direttamente la parte da pulire. Un metodo utile anche per ridare lucentezza al fondo bruciacchiato delle pentole.

Approfondimento

Quando è il momento delle pulizie di primavera basta usare metodi ecologici e naturali per non sprecare soldi inutilmente