La settimana in corso potrebbe avere forti implicazioni negative sul titolo Prysmian. Per capire l’entità del ribasso in corso facciamo notare che alla chiusura dei giovedì 7 aprile il titolo sta andando incontro a un ribasso settimanale come non se ne vedevano da inizio 2021. Quindi, attenzione alla chiusura settimanale, il titolo Prysmian potrebbe invertire al ribasso.

Questo scenario si potrebbe concretizzare con una chiusura settimanale inferiore a 28,18 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile del ribasso si potrebbe andare a collocare in area 22,45 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi più probabili si potrebbero collocare in area 13,80 euro.

Qualora, invece, il titolo Prysmian dovesse riuscire nell’impresa di rafforzarsi, allora le quotazioni potrebbero avere come obiettivo più probabile area 32,78 euro (I obiettivo di prezzo). Una forte indicazione in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 30,30 euro. Una chiusura settimanale superiore a 32,78 euro, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 39,28 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 46 euro.

La valutazione del titolo Prysmian

Se si considera l’approccio classico per la valutazione del bilancio di questo titolo, scopriamo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tuttavia, il titolo è valutato 0,7 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Le continue revisioni al rialzo sono il frutto di una continua crescita del portafoglio ordini come discusso in un precedente report.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti su Prysmian è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 20%.

Attenzione alla chiusura settimanale, il titolo Prysmian potrebbe invertire al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 6 aprile a quota 28,90 euro, in ribasso del 3,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale