Forse non arriveremo all’epilogo di quel famoso film “Un tranquillo weekend di paura”, ma la suspence c’è davvero tutta. Potrebbe essere davvero un weekend col brivido per questi 2 segni zodiacali mentre 2 protetti dalle stelle vedranno esauditi tutti i loro desideri. Un 2-2 degno del miglior pareggio calcistico che coinvolgerà nel fine settimana questi 4 segni, nel bene e nel male. E partiamo proprio da quelli più in difficoltà.

Crisi interiore e professionale per i Pesci

Ecco un fine settimana che molto probabilmente i Pesci ricorderanno per un bel po’. In campo amoroso ci sono in ballo dei possibili litigi che potrebbero addirittura rovinare le prossime vacanze natalizie. Attenzione a non farsi prendere dall’ira, cercando invece di moderare i termini. Da un punto di vista professionale il lavoro non soddisfa. Né da un punto di vista economico, tanto meno da quello umano. Un momento di crisi che porterà momenti d’ansia a questo segno.

Troppe complicazioni per il Cancro

Situazione simile a quella dei Pesci in campo sentimentale anche per il Cancro. Con l’aggiunta della Luna, che farà il suo passaggio proprio nella giornata di domenica, portando tanta incertezza. Nel rapporto di coppia bisogna evitare assolutamente l’errore di chiudersi in se stessi, evitando il dialogo. Non apriamo assolutamente invece il portafoglio perché qualsiasi operazione finanziaria potrebbe rivelarsi un boomerang. La situazione chiama invece alla massima prudenza.

Protagonista indiscusso di questo fine settimana sarà il Toro. Come già anticipato nei giorni scorsi, questo segno sarà baciato da tutta la fortuna possibile e immaginabile. In amore, nei rapporti di coppia, nella professione e negli investimenti. Venere condurrà le danze in amore, mentre tutte le stelle riempiranno i Tori di luce negli altri campi. Non c’è obiettivamente nulla che possa sfuggire ai Tori in queste 48 ore dorate.

Pronta la penna per la Vergine

Le stelle parlano chiaro: i nati sotto il segno della Vergine si preparino a degli importanti cambiamenti lavorativi. Potrebbe essere proprio il caso di dire di tenere a portata di mano una penna. Non solo il weekend ma anche l’inizio della prossima settimana potrebbero infatti portare importantissime novità. Dei contratti interessanti, degli investimenti remunerativi che potrebbero richiedere una firma veloce. Sarà la Luna a piazzarsi nell’orbita di questo segno, permettendogli di raccogliere soddisfazioni anche in campo amoroso. Persino Venere facilità il successo della Vergine, ammantata da un fascino irresistibile.

