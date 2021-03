Fumare è una delle abitudini di cui è più difficile liberarsi, apparentemente. Ma non è affatto impossibile, bisogna semplicemente trovare i metodi giusti che ci mettano sulla buona strada. Seguendoli, ci saranno magari sbandamenti ma si riuscirà a raggiungere l’obiettivo. Vediamo dunque gli importantissimi consigli per smettere di fumare che potrebbero segnare una svolta.

Le prime cose da fare per smettere di fumare

Ciò che è davvero importante è avere la motivazione giusta. Sappiamo tutti che fumare fa male, e che negli anni ci può portare a gravi malattie, ma nel breve periodo ci sembra un’abitudine innocua. Per cui dobbiamo trovare una motivazione immediata e personale, che ci spinga subito a smettere. Può essere per avere una pelle più bella, o per proteggere la nostra famiglia dal rischio del fumo passivo.

Inoltre, la pianificazione è fondamentale. Prima di smettere di fumare, cerchiamo di stilare gli step necessari. Ad esempio, compriamo libri, scarichiamo app, iscriviamoci già ad incontri di supporto. Questa preparazione è fondamentale per non “perdere la bussola” nei momenti più difficili.

Curarsi è importante

Il percorso per smettere di fumare è come la cura per un problema di salute, e per questo, dobbiamo trovare il trattamento adeguato. Questo vuol dire che dobbiamo parlare al nostro medico, e cercare di capire se vogliamo affidarci a medicinali o a prodotti di supporto.

Un altro trattamento fondamentale è il relax. Generalmente, fumiamo per far calare i nostri livelli di stress, quindi se mettiamo è bene trovare opzioni alternative. Per cui massaggi, centri benessere, o anche semplicemente hobby che ci piacciono devono essere una parte importante della nostra cura.

Non molliamo mai

L’ultima cosa da sapere assolutamente è che è possibile che avremo ricadute. Non dobbiamo pensare che una volta deciso di smettere, riusciremo a farlo senza problemi. Anzi, è probabile che torneremo a fumare più e più volte prima di liberarci da questa abitudine. Non molliamo, siamo resilienti, e ce la faremo.

Questi sono gli importantissimi consigli per smettere di fumare che potrebbero segnare una svolta. Seguiamoli con cura per avere successo.