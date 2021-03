Osservando con attenzione i nostri compagni a quatto zampe, spesso possiamo notare qualcosa di curioso: molti cani hanno sei dita su ogni zampa.

Questo fenomeno avviene soprattutto sulle zampe posteriori, ma può avvenire frequentemente anche su quelle anteriori.

Ma si tratta di una malformazione o di semplice variabilità? Vediamo cosa significa se il nostro cane ha sei dita e quando c’è da preoccuparsi.

È una condizione che si chiama polidattilia

La presenza di dita soprannumerarie si chiama polidattilia. Si tratta di una malformazione congenita che può colpire molte specie, ed è particolarmente comune nei cani.

Di solito il dito soprannumerario si trova nella parte posteriore della zampa. I cani con polidattilia tendono ad avere non uno sperone, ma due.

Può anche avvenire il contrario, ovvero che il nostro cane abbia delle dita in meno. In particolare molti cani posseggono soltanto quattro dita sulle zampe posteriori.

Ma si tratta di un problema grave? Ecco cosa significa se il nostro cane ha sei dita e quando c’è da preoccuparsi.

C’è da preoccuparsi solo in caso di ferite

La polidattilia è una condizione genetica ed ereditaria. Se i genitori del cucciolo hanno sei dita, è molto probabile che anche il cucciolo le abbia.

Ma il dito in più causa dei problemi? Nella stragrande maggioranza dei casi, no. Il dito soprannumerario non causa alcun problema di per sé. Può causare disturbi soltanto nel caso in cui l’unghia diventi troppo lunga e vada a conficcarsi nella pelle della zampa.

Se abbiamo un cane molto attivo, a cui piace correre nella natura, lo sperone soprannumerario potrebbe impigliarsi in rami e foglie, e così causare delle ferite.

In caso di problemi, il dito soprannumerario si può eliminare con una semplice operazione chirurgica, senza nessuna conseguenza spiacevole per il cane.

Il sesto dito non è apprezzato nella maggior parte dello standard delle razze.

Attenzione, se il nostro cane si lecca spesso le zampe, potrebbe avere fastidio alle dita. Ecco perché il cane si lecca sempre le zampe e quando bisogna preoccuparsi.