Una delle parole che abbiamo sentito più frequentemente in questo periodo è “resilienza”. Essa, come avevamo spiegato in un precedente articolo, è la capacità di far fronte alle difficoltà riorganizzando la propria vita. Invece di farsi prendere dal panico, la persona resiliente riesce a trovare il modo per raggiungere i propri obiettivi, impiegando i metodi migliori in ogni momento difficile.

Tuttavia, per riuscire a diventare davvero resilienti, bisogna capire come fare a cambiare nella vita di tutti i giorni, vedendo qualche esempio pratico. Ecco tre cose che ci faranno davvero capire cosa significa “resilienza”, e ci permetteranno di ottenerla per davvero.

Non prendiamo le cose sul personale

Può succedere che qualcuno critichi ciò che abbiamo fatto, magari a lavoro. E molto spesso, ce la prendiamo personalmente, come se questa fosse una critica diretta alla nostra persona. Ma questo è un modo sbagliato di ragionare, che ci offende e ci toglie lucidità. Invece, dobbiamo prendere le critiche in modo razionale, capendo cosa abbiamo sbagliato e cercando di migliorarci.

Cerchiamo di vivere sempre nel presente

L’errore che commettiamo più frequentemente è quello di preoccuparci di ciò che succederà nel futuro. Prima di una riunione di lavoro, di un esame a scuola, o di altri momenti difficili. Questo è sbagliato, perché ci stressa prima del tempo. Concentriamoci invece sul presente, sulla semplicità delle cose che stiamo facendo sul momento. In questo modo, arriveremo molto più rilassati agli appuntamenti importanti della vita. Per essere resilienti, la calma ed il sangue freddo sono fondamentali.

Chiediamo aiuto

Essere resilienti vuol certo dire trovare soluzioni ai nostri problemi. Ma non per questo dobbiamo farlo sempre da soli. Quando siamo in difficoltà, chiediamo aiuto alle persone a noi vicine, non cerchiamo a tutti i costi di affrontare tutto in solitudine. Il sostegno degli altri ci farà avere successo nella vita, e migliorerà la nostra autostima. Queste sono le tre cose che ci faranno davvero capire cosa significa “resilienza”. Cerchiamo di impararle bene, e mettiamole in pratica pian piano.