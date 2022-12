Gli impensabili dolci natalizi che fanno ingrassare di più: nessuno se lo aspetta!

Il Natale e il Capodanno portano con sé dolci tipici della tradizione, ma ce ne sono alcuni che contengono moltissime calorie. Ecco quali sono i dolci che fanno ingrassare di più, alcuni del tutto inaspettati.

È periodo di grande festa. I negozi e le case sono pieni di luci, di alberi addobbati e di piante di colore rosso. Il Natale e il Capodanno sono occasioni per riunire le famiglie, per stare in compagnia di amici e conoscenti.

Ci sono persone che vengono completamente risucchiate dalla tradizione. Per questo via libera a regali e pietanze tipiche in abbondanza. Un particolare occhio di riguardo lo si ha sempre per i dolci.

Ma siamo sicuri di conoscere bene quali hanno più calorie e quali di meno? Vedremo, qui di seguito, gli impensabili dolci natalizi che fanno ingrassare di più. Forse siamo sempre stati convinti di qualcosa che non è esatto.

Inoltre, qual è tra pandoro e panettone ad essere il più calorico? Quale dei due dolci tipici del Natale è più indicato mangiare se si sta seguendo una dieta dimagrante? Qualche sgarro per le feste è concesso, ma attenzione in presenza di particolari patologie.

Gli impensabili dolci natalizi che fanno ingrassare di più: ecco quante calorie contengono quelli più diffusi

Dopo aver fatto di tutto per dimagrire qualche chilo, ecco che si presentano davanti a noi i dolci più buoni, quelli che si aspettano tutto l’anno. Niente panico, basta scegliere quelli giusti e dare un’occhiata alle calorie.

Ecco la lista di alcuni dei dolci tipici con le calorie contenute in 100 g:

torrone : originario di Cremona ma diffuso ormai in tutta Italia in mille versioni diverse, ha 450 Kcal per 100 grammi di prodotto;

: originario di Cremona ma diffuso ormai in tutta Italia in mille versioni diverse, ha 450 Kcal per 100 grammi di prodotto; tronchetto : una delizia che arriva dalla Francia e che ha 350 Kcal in 100 g;

: una delizia che arriva dalla Francia e che ha 350 Kcal in 100 g; struffoli : la tradizione campana ci dona queste bontà da 250 kcal;

: la tradizione campana ci dona queste bontà da 250 kcal; panpepato : una bomba calorica che arriva dalla Toscana, ma anche da alcune zone dell’Umbria, del Lazio e dell’Emilia, contiene ben 500 kcal;

: una bomba calorica che arriva dalla Toscana, ma anche da alcune zone dell’Umbria, del Lazio e dell’Emilia, contiene ben 500 kcal; cartellate : origini pugliesi per 250 kcal;

: origini pugliesi per 250 kcal; marrons glaces: qui attenzione perché ci sono 50-60 Kcal per uno di media grandezza.

È naturale che viaggiando per l’Italia o all’estero si possano incontrare poi altri dolci tipici di quelle zone, tutti molto invitanti e buonissimi.

Ha più calorie il Pandoro o il Panettone?

Questa è la domanda che affligge tante persone, soprattutto quelle che amano entrambi i dolci. Il più calorico tra Pandoro e Panettone è il Pandoro. Per il suo aspetto più semplice potrebbe trarre in inganno, ma contiene grandi quantità di burro.

Il Pandoro, dolce tipico di Verona, può arrivare a 410 Kcal per 100 g. Mentre l’altro, il dolce tipico di Milano, il Panettone famoso in tutto il Mondo, arriva a 360 kcal su 100 g. Molto dipende anche dalla farcitura, non c’è dubbio. Ma questi sono i valori indicativi.

Attenzione alla frutta secca e disidratata

Un grande classico delle feste è mangiare la frutta secca dopo ogni pasto, oppure quella disidratata. Attenzione, però, alle calorie. Se quella disidratata ne ha 250/300, la frutta secca si aggira attorno a 600/700. Naturalmente si parla di 100 g, quando la quantità indicata dagli esperti è di 30 g al giorno.