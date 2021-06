Accade spesso di sentire che anche chi ha la sana abitudine di camminare per 5 km al giorno non riesce a dimagrire. Anche rispettando un regime alimentare ipocalorico e prestando attenzione alla qualità dei cibi non sempre infatti si ottengono risultati soddisfacenti. A volte infatti non si conoscono le strategie più efficaci per ottimizzare i risultati dall’attività fisica e non per degli eccessi alimentari. I nostri consulenti hanno già indicato “Quanto bisogna camminare o correre per bruciare le calorie di una pizza?” per non accumulare chili in più.

Si inizia a praticare attività motoria per le più svariate ragioni che vanno dalla necessità di dimagrire a quella di evitare picchi pressori e i valori alti del colesterolo LDL. Del resto “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per dar diminuire i valori senza farmaci”. Sulla rivista American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology è possibile consultare i risultati di una ricerca sugli effetti benefici della camminata. In particolare si riduce del 7,2% il rischio di occlusione coronaria, di scompenso cardiaco e ictus per i soggetti ipertesi che camminano a passo veloce. In aggiunta gli esperti spiegano che basta cambiare il modo di camminare per 30 minuti per abbassare la pressione, perdere peso e rassodare le cosce.

Nello specifico, la metodica di allenamento che garantisce risultati migliori sul fronte della perdita di peso corporeo è l’allenamento a intervalli. L’interval training consiste nell’alternare l’attività aerobica a bassa e ad alta intensità in modo da bruciare più calorie. In sostanza questa tipologia di allenamento richiede di camminare ad esempio per 3 minuti a passo normale e 2 minuti a ritmo veloce. Alternando la velocità di marcia variano sensibilmente i valori della frequenza cardiaca per cui occorre più energia per riportare l’organismo alla situazione di omeostasi. In sostanza il consumo di calorie aumenta se invece di camminare alla stessa velocità per 1 ora si sceglie un allenamento a intervalli per 30 minuti. E ciò perché camminare diventa davvero efficace quando i battiti cardiaci aumentano e si intervallano momenti di intenso sforzo a quelli di recupero.

